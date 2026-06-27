Ναύπακτος: Συλλήψεις ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών

Στη Ναύπακτο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης και ερευνών σε οικίες και ορεινή περιοχή.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν δυο ακόμα ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας εντόπισαν σε ορεινή περιοχή της Ναυπακτίας, σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τους δυο ανωτέρω κατηγορούμενους, οι οποίοι συναντήθηκαν με τους δυο διακινητές και ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Κατά τους σωματικούς ελέγχους που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους κατηγορούμενους, βρήκαν στην κατοχή του ενός και κατέσχεσαν -20,2- γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην κατοχή του ενός κατηγορούμενου διακινητή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -365- ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στις οικίες των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-30,4- γραμμάρια κάνναβης

-25- φαρμακευτικά δισκία

-1- ζυγαριά ακριβείας

-Τρίφτες κάνναβης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας και

-Γυάλινα φιαλίδια, που περιείχαν αναβολικές ουσίες.

Συνδρομή στις έρευνες των αστυνομικών και στην ανεύρεση των ναρκωτικών, παρείχε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, «Sporty».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.