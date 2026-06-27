Πύργος: Δύο συλλήψεις για μουσική πάνω από τα επιτρεπτά όρια σε καταστήματα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Συνελήφθησαν δύο άνδρες στον Πύργο σε διαφορετικές περιπτώσεις για λειτουργία καταστημάτων με μουσική που υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια ηχοστάθμης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, σήμερα τα ξημερώματα, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι λειτουργούσαν, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.
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