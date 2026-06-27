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Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τρ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα μετά από τροχαίο, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αλκοόλ Αστυνομία
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