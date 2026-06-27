Πάτρα: Οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα όταν διαπιστώθηκε σε αστυνομικό έλεγχο ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες τροχονομικές παραβάσεις.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.
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