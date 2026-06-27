Ρίο: Επιχείρηση της αστυνομίας σε νυχτερινά καταστήματα- 4 συλλήψεις

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στο Ρίο για κατοχή ναρκωτικών και παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1) Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,8- γραμμάρια ουσία MDMA.

2) Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή, αναπαράγοντας μουσική, κατά παράβαση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

3) Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή, αναπαράγοντας μουσική, καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων. Παράλληλα συνελήφθη υπάλληλος του καταστήματος διότι αποπειράθηκε να επηρεάσει την ένταση της αναπαραγόμενης μουσικής, δυσχεραίνοντας τον αστυνομικό έλεγχο.