Ρίο: Σύλληψη άνδρα για κατοχή ναρκωτικών σε αστυνομικό έλεγχο

Συνελήφθη άνδρας στο Ρίο μετά τον εντοπισμό στην κατοχή του μικροποσότητας MDMA σε αστυνομικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,8- γραμμάρια ουσία MDMA.