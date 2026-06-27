Πάτρα: 17χρονος πήγε να κλέψει ρούχα από κατάστημα και συνελήφθη

Συνελήφθη 17χρονος στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής από κατάστημα ενδυμάτων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι αποπειράθηκε να αφαιρέσει από κατάστημα ενδύματα, συνολικής αξίας 230 ευρώ, αποξηλώνοντας τα αντικλεπτικά συστήματα που έφεραν, ωστόσο έγινε αντιληπτός από υπαλλήλους του καταστήματος και συνελήφθη από αστυνομικούς που προσέτρεξαν στο σημείο.

Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.