Άλλη μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για το φροντιστήριο «Άνοδος»- Τα ονόματα των μαθητών με τις υψηλότερες βαθμολογίες

Ακολουθώντας μία παράδοση μεγάλων επιτυχιών επί σειρά ετών, οι μαθητές του φροντιστηρίου «Άνοδος» που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις το 2026, «χτύπησαν» και φέτος κορυφή!

Έτσι, για μία ακόμη χρονιά πέτυχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες και, το πιο σημαντικό, ευελπιστούν στην πλειοψηφία τους να κατακτήσουν μια θέση στις σχολές πρώτης προτίμησής τους. Το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι για μια ακόμα χρονιά υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαχρονικά προσεγγίζει το 100%. Συνεπώς, πρόκειται για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών- εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση, λοιπόν, των αποτελεσμάτων είναι μία μέρα γιορτής για μαθητές και καθηγητές του φροντιστηρίου που βλέπουν τους κόπους τους να ανταμείβονται, καθώς η αποτελεσματικότητα πρέπει να έχει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου δηλώνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι και φέτος είναι μια χρονιά υψηλών επιδόσεων. Εύχονται δε στους μαθητές τους καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουν τους καθηγητές τους για την εξαιρετική δουλειά τους.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία του φροντιστηρίου (περίπου 80% των μαθητών μας) προκύπτει πολύ μεγάλο ποσοστό υψηλών βαθμολογιών:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ: 19200

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 19095

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ:18844

ΧΑΤΖΗ ΛΟΥΙΖΑ: 18790

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ : 18780

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ: 18680

ΚΑΪΑΦΑ ΜΥΡΤΩ: 18640

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ: 18600

ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ: 18540

ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ: 18440

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ: 18360

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ:18240

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 18200

ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΘΕΩΝΗ: 18200

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ: 18195

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: 18180

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ: 18160

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ: 18140

ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΥΔΙΑ: 18140

ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: 18120

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ: 18050

ΤΟΣΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ: 18050

ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ: 18000

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 17900

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 17898

ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΧΑΡΑ : 17860

ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ:17840

ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : 17799

ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 17780

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ: 17697

ΠΛΟΥΜΠΗ ΧΡΥΣΑ:17660

ΜΑΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 17560

ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΡΜΗΣ: 17500

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 17492

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 17425

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 17395

ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΕΝΙΑ: 17380

ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: 17340

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: 17280

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: 17260

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ: 17221

ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 17200

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: 17200

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 17180

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 17175

ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ: 17156

ΚΟΒΡΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 17155

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : 17145

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: 17100

ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 17080

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ: 17040

ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 16935

ΚΟΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 16816

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 16780

ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: 16770

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: 16660

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 16600

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 16540

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ: 16536

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΕΜΑ: 16430

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ: 16320

ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 16285

ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ: 16205

ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ: 16000

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ: 15960

ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΑ :15940

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 15905

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΕΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ: 15875

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ: 15860

ΚΑΣΠΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ: 15820

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ: 15750

ΚΑΡΟΠΠΙ ΜΙΧΑΕΛΑ : 15655

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ: 15600

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 15540

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 15480

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 15440

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 15420

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: 15400

ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ: 15340

ΚΑΤΣΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 15340

ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : 15260

ΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: 15240

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 15220

ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗ ΧΡΥΣΑ: 15220

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 15200

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: 15185

ΓΚΑΖΗ ΑΡΓΥΡΩ: 15180

ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ: 15175