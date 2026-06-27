Άλλη μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για το φροντιστήριο «Άνοδος»- Τα ονόματα των μαθητών με τις υψηλότερες βαθμολογίες

Σπουδαίες επιτυχίες για τους μαθητές της «Ανόδου»
Ακολουθώντας μία παράδοση μεγάλων επιτυχιών επί σειρά ετών, οι μαθητές του φροντιστηρίου «Άνοδος» που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις το 2026, «χτύπησαν» και φέτος κορυφή!
Έτσι, για μία ακόμη χρονιά πέτυχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες και, το πιο σημαντικό, ευελπιστούν στην πλειοψηφία τους να κατακτήσουν μια θέση στις σχολές πρώτης προτίμησής τους. Το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι για μια ακόμα χρονιά υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαχρονικά προσεγγίζει το 100%. Συνεπώς, πρόκειται για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών- εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ανακοίνωση, λοιπόν, των αποτελεσμάτων είναι μία μέρα γιορτής για μαθητές και καθηγητές του φροντιστηρίου που βλέπουν τους κόπους τους να ανταμείβονται, καθώς η αποτελεσματικότητα πρέπει να έχει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Οι υπεύθυνοι του φροντιστηρίου δηλώνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι και φέτος είναι μια χρονιά υψηλών επιδόσεων. Εύχονται δε στους μαθητές τους καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουν τους καθηγητές τους για την εξαιρετική δουλειά τους.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία του φροντιστηρίου (περίπου 80% των μαθητών μας) προκύπτει πολύ μεγάλο ποσοστό υψηλών βαθμολογιών:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ: 19200
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 19095
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ:18844
ΧΑΤΖΗ ΛΟΥΙΖΑ: 18790
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ : 18780
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΤΑ: 18680
ΚΑΪΑΦΑ ΜΥΡΤΩ: 18640
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ: 18600
ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ: 18540
ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ: 18440
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ: 18360
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ:18240
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 18200
ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΘΕΩΝΗ: 18200
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ: 18195
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: 18180
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ: 18160
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ: 18140
ΜΟΥΤΑΦΗ ΛΥΔΙΑ: 18140
ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: 18120
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ: 18050
ΤΟΣΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ: 18050
ΒΑΜΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ: 18000
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 17900
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 17898
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΧΑΡΑ : 17860
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ:17840
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : 17799
ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 17780
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ: 17697
ΠΛΟΥΜΠΗ ΧΡΥΣΑ:17660
ΜΑΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 17560
ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΡΜΗΣ: 17500
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 17492
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 17425
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 17395
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΕΝΙΑ: 17380
ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: 17340
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: 17280
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: 17260
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ: 17221
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 17200
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: 17200
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 17180
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 17175
ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ: 17156
ΚΟΒΡΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 17155
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : 17145
ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: 17100
ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 17080
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ: 17040
ΣΩΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 16935
ΚΟΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 16816
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 16780
ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: 16770
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ: 16660
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 16600
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: 16540
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ: 16536
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΕΜΑ: 16430
ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ: 16320
ΤΣΑΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 16285
ΦΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ: 16205
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ: 16000
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ: 15960
ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΑ :15940
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 15905
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΕΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ: 15875
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ: 15860
ΚΑΣΠΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ: 15820
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ: 15750
ΚΑΡΟΠΠΙ ΜΙΧΑΕΛΑ : 15655
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ: 15600
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 15540
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 15480
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: 15440
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: 15420
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: 15400
ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ: 15340
ΚΑΤΣΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 15340
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ : 15260
ΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: 15240
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 15220
ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗ ΧΡΥΣΑ: 15220
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 15200
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: 15185
ΓΚΑΖΗ ΑΡΓΥΡΩ: 15180
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ: 15175
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