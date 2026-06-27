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Πάτρα: Αναστέλλονται τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα από 29/6 έως 3/7- Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Πάτρα: Αναστέλλονται τα δρομολόγια του Π...

Τι αναφέρει η Hellenic Train

Αναστέλλεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής (ΟΣΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Κατά το διάστημα αυτό, για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα δρομολογηθούν λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα υπάρχει σύνδεση με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο δίκτυο.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Ρίο-Πάτρα και αντίστροφα.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, «Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site της Hellenic Train, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511».

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Hellenic Train Προαστιακός
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