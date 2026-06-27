Το παιδί- spoiler: Το κακό ετοιμάζεται για την τελική του επίθεση

Έρχονται νέες εξελίξεις στα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 23:00.

Το παιδί: Δευτέρα 29 Ιουνίου

Eπεισόδιο 147ο. Η Μαίρη βρίσκει ένα μαχαίρι στο σακάκι του Βουντού και μπαίνει σε σκοτεινές σκέψεις. Η Ιρίνα, η Άρτεμις και ο Χρυσόδημος προσπαθούν να βγάλουν άκρη με το υλικό από τις κάμερες. Ο Γερμανός και η Βάνα μιλούν για όσα έγιναν το βράδυ που πέθανε ο Υάκινθος, με τον Γερμανό να της ζητά να μη μιλήσει σε κανέναν. Η Σίσσυ και ο Θέμης προσπαθούν να γράψουν τους όρκους τους, αλλά δυσκολεύονται περισσότερο από όσο περίμεναν και ζητούν βοήθεια από τρίτους. Η Άρτεμις παλεύει να αποδεχτεί ότι ο Πέτρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος μετά την έκρηξη. Τέλος, το κακό ετοιμάζεται για την τελική του επίθεση.

Το παιδί: Τρίτη 30 Ιουνίου

Eπεισόδιο 148o. Η Ιρίνα με τον Μιχαήλ στριμώχνουν τον Βουντού, πιστεύοντας ότι αυτός κρύβεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση, πράγμα που προβληματίζει τον παππού Γιώργο. Ο Γερμανός πιέζει τον Ανδρέα να του πει την αλήθεια για το μοιραίο βράδυ που πέθανε ο Υάκινθος, αλλά την τελευταία στιγμή τους διακόπτουν. Οι χωριανοί βλέπουν από τις κάμερες ένα ξένο βαν να μπαίνει στο χωριό και κλειδώνονται όλοι μαζί στο στούντιο του Χρυσόδημου για να προστατευτούν. Δεν προλαβαίνουν όμως να πάνε όλοι στο στούντιο… με αποτέλεσμα η τελευταία και πιο επικίνδυνη επίθεση του Τιέν να φέρει πολλούς αντιμέτωπους με τον θάνατο.

Το παιδί: Τετάρτη 1 Ιουλίου

Eπεισόδιο 149ο. Λίγο καιρό μετά την επίθεση, η Άρτεμις κάνει μια αναδρομή σε όσα συνέβησαν στο Νεοχώρι. Η Ιρίνα και η Σοφία προσπαθούν να διαχειριστούν μια μεγάλη απώλεια, ενώ ο Γερμανός βρίσκει τη Στράτο κρατώντας την υπόσχεση που της είχε δώσει. Η Ασπασία επιστρέφει και ερωτεύεται τον κυρ Ηλία, ενώ η Ευαγγελία και ο Τόλης ετοιμάζονται να υποδεχτούν την Άννα. Παράλληλα, το χωριό έχει πολλαπλές χαρές και ο Παρασκευάς τρέχει και δεν προλαβαίνει. Στο παρόν, η πεντάδα προετοιμάζεται για τον γάμο της Σίσσυς και του Θέμη, ενώ ο Δημήτρης ψάχνει και ανακαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό του Υάκινθου. Τέλος, η Ιρίνα συνεχίζει να αναζητά τον πραγματικό Τιέν, ο οποίος αποκαλύπτεται.

Το παιδί: Πέμπτη 2 Ιουλίου

Eπεισόδιο 150ό (τελευταίο επεισόδιο). Η Ιρίνα μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο που τους κυνηγούσε τόσο καιρό. Στην καβάτζα, ο Δημήτρης και η Ανθούλα μαθαίνουν τα πάντα για τη δολοφονία του Υάκινθου. Η νύφη και ο γαμπρός, με τη βοήθεια των χωριανών, προετοιμάζονται για τον γάμο σε κλίμα συγκίνησης. Μερικοί απρόσκλητοι επισκέπτες αναστατώνουν τον γάμο και διεκδικούν κάτι που τους ανήκει. Η Άρτεμις βρίσκεται σε άρνηση για το μεγάλο φινάλε που έρχεται, ενώ χωριανοί και Αθηναίοι φαίνεται να ξεκινούν μια νέα σελίδα στις ζωές τους. Στο γλέντι όλοι διασκεδάζουν, όταν ξαφνικά ακόμη μία απρόσμενη εμφάνιση σοκάρει και ενθουσιάζει τους πάντες. Η βραδιά κλείνει φαντασμαγορικά με πολύ χορό.