Βενεζουέλα: Θυσία ζωής από σύζυγο ποδοσφαιριστή- Έσωσε την κόρη της καλύπτοντάς την με το σώμα της

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αναδείξει πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα είναι και η Αντρέα, σύζυγος του ποδοσφαιριστή Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο.

Μέσα σε λίγα εφιαλτικά δευτερόλεπτα, το κτίριο όπου διέμενε η οικογένεια κατέρρευσε ολοσχερώς, μετατρέποντας το σπίτι τους σε έναν σωρό από συντρίμμια και παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, όμως η Αντρέα Μπέγιο δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αντρέα, τη στιγμή που το κτίριο κατέρρεε, έσφιξε στην αγκαλιά την ενός έτους μικρή τους κόρη, την Αλάνα και την κάλυψε με το σώμα της.

Η συγκλονιστική αυτή πράξη αυτοθυσίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το παιδί κατάφερε να επιζήσει από τα φονικά Ρίχτερ.

Ο Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο επιβεβαίωσε τον θάνατο της συζύγου του μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο για την απώλειά της. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης, όχι μόνο στον αθλητικό χώρο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πάντα θα είσαι η αγαπημένη μας ηρωίδα, μαμά. Θα φροντίσω να θυμίζω στο μωρό μας πόσο υπέροχη ήσουν και πόσο πολύ την αγαπούσες. Θα της διηγηθώ την ιστορία του πώς την έσωσες, αγάπη μου, πώς έδωσες την ίδια σου τη ζωή για την κόρη μας. Θα της πω ότι ήσουν μια γενναία γυναίκα, που ακόμα και στις τελευταίες σου ανάσες δεν την εγκατέλειψες ποτέ.

Όμως υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να σου συγχωρήσω, μαμά… Μου άφησες την ψυχή διαλυμένη. Με άφησες μόνο. Πάντα λέγαμε ότι αυτός ο αγώνας ήταν και των δυο μας», αναφέρει μεταξύ των άλλων.

Η μικρή Αλάνα ζει σήμερα χάρη στην ηρωική πράξη της μητέρας της, η οποία θυσίασε τη ζωή της για να τη σώσει.