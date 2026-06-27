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Καβγάς για μία ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ισπανία- Στο νοσοκομείο 13χρονη με σοβαρό τραυματισμό

Καβγάς για μία ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο σ...

Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα

Σύμπλοκη μεταξύ τουριστών σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ισπανία, με αφορμή τη χρήση ξαπλώστρας, η οποία κατέληξε σε επεισόδιο έντασης και τραυματισμό ανήλικης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών, ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε συμπλοκή κοντά στην πισίνα, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

 

Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν η μία 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλη οικογένεια. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με έναν άνδρα να επιτίθεται στη 13χρονη.

Η ανήλικη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

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#tags Ισπανία Ξαπλώστρες
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