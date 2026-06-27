Καβγάς για μία ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ισπανία- Στο νοσοκομείο 13χρονη με σοβαρό τραυματισμό

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών, ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε συμπλοκή κοντά στην πισίνα, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

Σύμπλοκη μεταξύ τουριστών σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ισπανία , με αφορμή τη χρήση ξαπλώστρας, η οποία κατέληξε σε επεισόδιο έντασης και τραυματισμό ανήλικης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.<br><br>The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… <a href="https://t.co/IW1asbotSF">pic.twitter.com/IW1asbotSF</a></p>— E X X A L E R T S (@ExxAlerts) <a href="https://x.com/ExxAlerts/status/2070572940798902587?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν η μία 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλη οικογένεια. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με έναν άνδρα να επιτίθεται στη 13χρονη.

Η ανήλικη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.