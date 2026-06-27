Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, Παναγιώτη Ανδριόπουλο.

Αναλυτικά το μήνυμα αναφέρει τα εξής:

«Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών ανακοινώθηκαν και ξέρω ότι τα συναισθήματα είναι πολλά. Χαμόγελα, ανακούφιση, συγκίνηση, αλλά και προβληματισμός για κάποιους.

Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά που έφτασαν μέχρι εδώ. Όχι μόνο εκείνα που είδαν τη βαθμολογία που ονειρεύονταν, αλλά και εκείνα που πάλεψαν, κουράστηκαν, αγχώθηκαν και δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Γιατί η προσπάθεια δεν μετριέται μόνο με αριθμούς.

Ως πατέρας, ξέρω πως αυτές τις μέρες τις ζουν μαζί με τα παιδιά και οι γονείς. Και πολλές φορές η αγωνία τους είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους εύχομαι να απολαύσουν τη χαρά τους και να συνεχίσουν με την ίδια δίψα για γνώση και δημιουργία. Σε όσους τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα είχαν σχεδιάσει, θέλω να θυμίσω ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να ορίσει την αξία ενός ανθρώπου ούτε να περιορίσει τα όνειρά του.

Η ζωή έχει πολλούς δρόμους και πολλές ευκαιρίες. Σημασία έχει να συνεχίζεις να προχωράς.

Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σας».