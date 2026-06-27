Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐα και Ηλεία- Οι περιοχές με απαγόρευση εισόδου

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Δήμος Πατρέων, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, στο «πορτοκαλί» είναι οι περιοχές των Περιφερειών:

Αττικής

Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας

Βορείου Αιγαίου

Σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές

Εξάλλου, έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πραγματοποιήθηκε χθες, ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) που προβλέπεται για σήμερα.

Μεταξύ των μέτρων που λήφθησαν είναι και η απαγόρευση εισόδου στις ακόλουθες δασικές εκτάσεις:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις:

α) Δένδρο

β) Γεφυράκι

γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι

2. Δάσος Κομποβουνίου

α) Από Κώμη και άνω

β) Από Μιτόπολη και άνω

3. Φιλοκάλι – Μαρίτσα – Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)

4. Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων & Πευκόδασος περιοχής Γηροκομείου

5. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις:

α) Από Γήπεδο και άνω

β) Από Δεξαμενή και άνω

6. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

7. Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

8. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και

δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια – Αλεποχωρίου

9. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

10. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.

11. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.

12. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι

13. Χρούτσα-Μενελού- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

14. Χρούτσα-Λυκοχωρός- Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

15. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) – Ανω Ζήρια

16. Τσαπουρνιά – Λάπατα (Δάσος Ελάτης)

17. Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

18. 3ο Περιαστικό Δάσος Μόμας Δήμος Πατρέων

19. Ορεινή ζώνη Ζάστοβας – Κοκκινόβρυσης – Πυροφυλάκιο Μπάλα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1. Σταχτόλακκα – Κάτω Λουσοί

2. Στρογγυλή Λάκκα – Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

3. Λαδοπόταμος – Κρύα Βρύση – Σούβαρδο – Στόλο

4. Αγία Λαύρα – Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

5. Σούβαρδο – Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)

6. Χαλίκι – Νησί Προφτέσι – Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)

7. Από Άρμπουνα -Έλατος – Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)

8. Βλασία – Γεράκι (Δάσος Ελάτης)

9. Προφήτης Ηλίας – Σαϊτά (Λυκούρια – Δάσος Ελάτης)

10. Προφήτης Ηλίας – Κιάφα (Λυκούρια – Δάσος Ελάτης)

11. Καστανοδάσος Κέρτεζης

12. Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)

13. Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)

14. Σφήνες – Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)

15. Νάσια – Σουληνάρι (Δρυοδάσος)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

1. Δερβένι – Μαραθιάς – Φαράγγι Βουραϊκού

2. α) Φαράγγι Βουραϊκού – Κάστρο

β) Κάστρο-Τράπεζα

γ) Κάστρο-Καθολικό

3. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας – Ποροβίτσα

4. Λίμνη Τσιβλού – Άνω Ποταμιά – Πέντε δένδρα – Ψαμιακό νερό

5. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)

6. Χωριό Μοναστήρι – Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως

7. Άνω Ποταμιά – Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)

8. Ζαρούχλα – Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

9. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) – Ριζανά – Κρυονέρι – Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

10. Ζαρούχλα – Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

11. Καλόγριας Λάκκα – Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)

12. Καλόγριας Λάκκα – Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)

13. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης – Πέντε Βρύσες Μελισσιών

14. Ι.Μ. Ταξιαρχών – Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.