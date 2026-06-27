Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε αμερικανικούς στόχους στον Κόλπο

Εκατέρωθεν κατηγορίες και αβέβαιο status της εκεχειρίας

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου, κάνοντας λόγο για απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση ακολουθεί σειρά περιστατικών ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και αλληλοκατηγορίες, επιτείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Οι Φρουροί της Επανάστασης, μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική». Παράλληλα υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Σιρίκ, στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Possible ongoing US strikes on Iran after Trump threatened with retaliation on the Iranian bombing of the non compliant cargo ship yesterday :<br><br> 3 explosions believed to be American airstrikes in the city of Sirik, southern Iran, opposite the Strait of Hormuz<br><br> The sound… <a href="https://t.co/U2bjptkCCi">pic.twitter.com/U2bjptkCCi</a></p>— Middle East Observer (@ME_Observer_) <a href="https://x.com/ME_Observer_/status/2070603853003919603?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους είχαν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον Κόλπο, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και το πλήγμα σε πλοίο Το U.S. Central Command (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και εγκαταστάσεις παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, σε απάντηση επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/W4zjNqnmCt">https://t.co/W4zjNqnmCt</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2070607101207232829?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ένα drone έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές χωρίς να διακοπεί η πορεία του, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία. Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι το Ιράν έχει υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι οι ΗΠΑ την έχουν τηρήσει. Παράλληλα τόνισε ότι τυχόν διαφωνίες για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης μπορούν να επιλυθούν διπλωματικά, «αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. <br><br>But violence will be met with violence. <a href="https://t.co/VWnBS1PWaV">https://t.co/VWnBS1PWaV</a></p>— JD Vance (@JDVance) <a href="https://x.com/JDVance/status/2070630231023792362?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>