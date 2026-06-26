Αυλαία για το Στούντιο 4: «Θα τα πούμε του χρόνου, μην αγχώνεσαι», είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στον Δημήτρη Μακρυνιώτη

Αυλαία έριξε την Παρασκευή (26.06.2026) το «Στούντιο 4», με έναν ενδιαφέροντα διάλογο ανάμεσα στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τον Δημήτρη Μακρυνιώτη στο φινάλε, παρουσία της Νάνσυς Ζαμπέτογλου.

Ο σεφ ετοίμαζε ένα γλυκό και είπε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον συμπαρουσιαστή της ότι αυτά είναι τα τελευταία του τηλεοπτικά λεπτά στον «αέρα» της ΕΡΤ. Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είπε στον Δημήτρη Μακρυνιώτη ότι θα τα πουν του χρόνου, που ως γνωστόν το δίδυμο θα πάρει μεταγραφή στον ΣΚΑΪ.

«Για μένα είναι τα τελευταία λεπτά τηλεοπτικά εδώ… Πάει η σεζόν. Πάει πάει πέμπτη σεζόν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, ευγνώμων», είπε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης.

«Εντάξει μωρέ, θα τα πούμε του χρόνου, μην αγχώνεσαι», απάντησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στον μάγειρα της εκπομπής.