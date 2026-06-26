Μελέτης Ηλίας: «Την πρώτη σεζόν έκανα το "Σόι σου" σχεδόν για την ψυχή της μάνας μου»

Σημειώνεται ότι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στην έναρξη της εκπομπής του «Στούντιο 4» την Παρασκευή (26.06.2026), επιβεβαίωσε την αποχώρηση τους από την ΕΡΤ, αναφέροντας: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο Σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά, απ’ όπου κι αν μας βλέπετε, όπου κι αν είστε». Έπειτα υποδέχτηκαν τον καλεσμένο τους, Μελέτη Ηλία, ο οποίος δήλωσε ότι στον πρώτο χρόνο της σειράς «Το σόι σου» έπαιρνε πολύ λίγα χρήματα.

Ο Μελέτης Ηλίας ήταν ο πρώτος καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4» και επέστρεψε στο φινάλε της εκπομπής στην ΕΡΤ1. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι η σειρά «Το σόι σου» θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν.

Μιλώντας για την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς ο Μελέτης Ηλίας υπογράμμισε: «Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε, εγώ είχα έναν ενδοιασμό για το αν θα το δεχτεί ξανά ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα, οι καιροί αλλάζουν, εμείς μεγαλώνουμε, τα παιδάκια δεν είναι πια παιδάκια, οι παππούδες πια είναι σε μια ηλικία. Γιατί ξεκινήσαμε πριν από 11 χρόνια».

«Και κανένα sequel νομίζω παγκοσμίως, δεν έχει πάει τόσο καλά όσο το πρώτο. Εμείς λοιπόν, ξεκινώντας τα πρώτα επεισόδια και βλέποντας αυτά τα εξωπραγματικά για την εποχή νούμερα, είπαμε ότι τελικά είναι κάτι ερήμην μας καταρχάς. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι εμείς καλά. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ», πρόσθεσε.

«Μπορεί να έχουνε ενστάσεις χίλιες δυο για το αν είναι πια της εποχής, για το αν είναι μια ακριβή παραγωγή, γιατί πια έχει μπει στη ζωή μας, έχουνε μπει παραγωγές του εξωτερικού, έχουμε πια, τα πρότυπά μας είναι τελείως διαφορετικά από πριν από 11 χρόνια. Ήρθαν πλατφόρμες, είδαμε σειρές που άνοιξαν τα μάτια μας, παρόλα αυτά το “Σόι” ξεπερνάει όλα τα θέματα των παραγωγών και των σκηνικών και των σεναρίων και των ηθοποιών, γιατί έχει μια μαγιά που είναι ανεξήγητη. Αν μπορούσαμε να την εξηγήσουμε, θα κάναμε όλοι επιτυχία», σημείωσε ακόμα ο Μελέτης Ηλίας, προσθέτοντας: «Δεν πίστευα ότι θα κάνει τα ίδια νούμερα με αυτά που έκανε παλιότερα. Εγώ για το μόνο που ήμουνα σίγουρος, είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ όλων των ηθοποιών. Είμαστε 16 με 20 περίπου νοματαίοι, βάζω και τα παιδιά μέσα, που πια δεν είναι παιδιά, έχουνε μεγαλώσει. Και ήξερα ότι με τον έναν, με τον κάθε ένα ξεχωριστά, έχουμε μια φοβερή χημεία. Είναι πολύ αγαπησιάρικο».

Μάλιστα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο κάποιος από τους πρωταγωνιστές να μη συνέχιζε στη σειρά.

«Αν έλεγε ένας όχι, σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτονόητο, ούτε ο κανόνας, το να είναι όλοι τόσο ανοιχτόκαρδοι και να δίνουνε χώρο, ρε παιδί μου, στους συναδέλφους. Ναι μη φοβάσαι να πετάξεις μια έξτρα ατάκα, να μη φοβάσαι να κάνεις ένα βήμα μπροστά, γιατί ο άλλος θα το πάρει ως απειλή ή ότι “Τώρα με μπλοκάρει, με…”. “Πάει να μου κλέψει λίγο και τη δόξα”, ξέρεις. Και αυτό προέρχεται κυρίως από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, η Μίρκα, ο Παύλος, η Ρένια, ο Γιώργος, που είναι οι πρεσβύτεροι του casting, για μένα είναι ηθοποιοί που πρέπει να τους βγάλω το καπέλο», είπε ακόμα.

«Την πρώτη σεζόν έκανα το “Σόι σου” σχεδόν για την ψυχή της μάνας μου. Τώρα να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας ηθοποιός, τον οποίον δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του και του έρχεται ένας ρόλος στα 34, όχι στα 22 – 23. Αλλά έχει κάνει μόνο θέατρο, έχει κάνει πολύ θέατρο, αλλά ο κόσμος δεν τον γνωρίζει… Στην πρώτη σεζόν, τα λεφτά που έπαιρνα ήταν στα ίδια με αυτά που έπαιρνα και στο θέατρο πάνω κάτω. Λίγο καλύτερα. Και εμείς του θεάτρου, έχουμε συνηθίσει να ζούμε με αυτά τα λεφτά. Μου ‘χε πει η γυναίκα μου μια σοφή κουβέντα. Μου λέει, “Αν δεν το κάνεις τώρα, η πόρτα θα ξαναχτυπήσει σε 10 χρόνια”. Γιατί έτσι πάει αναλογικά», δήλωσε ακόμα ο Μελέτης Ηλίας.

«Ήταν η κατάλληλη στιγμή να συστηθώ στο κοινό με μια εμπειρία χρόνων ως επαγγελματίας. Αν έλεγα όχι, δεν θα μου δινόταν η ευκαιρία ξανά εύκολα», πρόσθεσε.

«Το “Σόι” τελειώνει φέτος σε δυο εβδομάδες. Ξεκινάει και του χρόνου, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Όχι αυτή την ενημέρωση έχουμε, κάνουμε ήδη γυρίσματα, εμείς τα έχουμε τελειώσει τα φετινά. Για την επόμενη σεζόν. Τώρα, εάν συνεχίσει να το αγαπάει ο κόσμος όπως το αγαπούσε και φέτος, νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μη συνεχίσει», είπε ακόμα.