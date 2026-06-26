Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκανε ρεκόρ με το νέο του άλμπουμ- Έγινε Νo1 παγκοσμίως

Σπουδαία διάκριση για τον γνωστό τραγουδιστή
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατέκτησε την κορυφή με το νέο άλμπουμ «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του.
Το «Καμπάνες» κατέκτησε το no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σπάει ξανά ρεκόρ καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, το album «Καμπάνες» και το ομώνυμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα no1 στο αντίστοιχο ελληνικό chart του iTunes.
Το άλμπουμ «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση.
Τo άλμπουμ είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.
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