Πώς τα κινητά Android μπορούν να λειτουργήσουν ως «μίνι» σεισμογράφοι

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να λειτουργήσουν ως «μίνι» σεισμογράφοι. Ειδικότερα, οι συσκευές Android έχουν τη δυνατότητα να ειδοποιούν τους χρήστες λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει αισθητός ένας σεισμός.

Τα αποτελέσματα της τριετούς επιστημονικής έρευνες δημοσιευθήκαν στις 17 Ιουλίου 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Science. Κάθε κύκλος στον χάρτη αντιπροσωπεύει έναν σεισμό.

Το μέγεθος του κύκλου υποδηλώνει το μέγεθος του σεισμού, ενώ το χρώμα του κύκλου είναι ενδεικτικό του βάθους. Το σύστημα πριν μπει στην καθημερινότητά μας, δοκιμάστηκε σε 98 χώρες, δεκαπλασίασε τα μηνύματα προειδοποίησης σεισμού εντός των τριών ετών και έστειλε μηνύματα προειδοποίησης σε 2.5 δισ. πολίτες, εκδίδοντας 1200 alert.

Η προειδοποίηση έρχεται στα έξυπνα τηλέφωνα από 5’’-30’’ πριν χτυπήσει το καταστροφικό σεισμικό κύμα.

Πώς λειτουργεί

Όταν γίνεται σεισμός, πρώτα απελευθερώνονται μη καταστροφικά σεισμικά κύματα που κινούνται γρήγορα. Αυτά εντοπίζονται από τα Android κινητά που είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, που ονομάζονται επιταχυνσιόμετρα και μπορούν να εντοπίσουν άμεσα τις κινήσεις της γης.

Μέχρι να έρθει το δεύτερο και καταστροφικό σεισμικό κύμα, το οποίο ταξιδεύει πιο αργά, τα τηλέφωνα στέλνουν μέσω κεραιών τα δεδομένα του σεισμού στα κέντρα data centers και από εκεί γίνεται άμεση επαναποστολή στους πολίτες με alert μηνύματα που συνοδεύονται από τον ήχο.

Δεν πρόκειται για πρόγνωση σεισμού, αλλά για έγκαιρη ενημέρωση. Επί της ουσίας τα κινητά τηλέφωνα, λειτουργούν ως «μίνι» σεισμογράφοι και αξιοποιούν αυτό το μικρό χρονικό παράθυρο των 5’’-30’’ ανάμεσα στα δυο σεισμικά κύματα προκειμένου οι πολίτες να καταφύγουν σε όσο γίνεται πιο ασφαλές σημείο.