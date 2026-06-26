Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που πάτησε τον σκύλο- Προσφυγή ετοιμάζουν οι δικηγόροι της

Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού, σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης που προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Η μικρόσωμη Σίσσυ ζούσε για αρκετά χρόνια στην περιοχή όπου την σκότωσαν, έχοντας φροντίδα από τους κατοίκους. «Η Σίσσυ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αδέσποτο ζώο. Ήταν ένα κομμάτι της γειτονιάς μας, μια γνώριμη και αγαπημένη παρουσία για όσους τη συναντούσαν καθημερινά», είχαν πει στο protothema.gr κάτοικοι.

Υπενθυμίζεται πως η 60χρονη είχε μιλήσει μέσω των δικηγόρων της και υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου γι' αυτό και ξεκίνησε πάλι το όχημά της.

Συγκεκριμένα ανέφερε στη δήλωσή της: «Στις 18-06-2026 και ώρα 21.30 περίπου βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου μαζί με δύο άλλα ατομα και συγκεκριμένα μία φίλη και μία εξαδέλφη μου. Εκινούμην εντός της Γαστούνης και σε μία δημοτική οδό στην οποία μάλιστα γίνονταν κάποια έργα, είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και πίστεψα ότι στο μεταξύ το σκυλάκι απομακρύνθηκε. Κινήθηκα λοιπόν με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να αντιληφθώ ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου και έγινε δυστυχώς ότι έγινε».

Και πρόσθεσε: «Σας αναφέρω επιπλέον ότι μέσα στο αυτοκίνητο συζητούσαμε με τις συνεπιβάτριες και παράλληλα είχαμε ανοιχτό ραδιόφωνο και ακούγαμε μουσική. Το μικρό ανασήκωμα του αυτοκινήτου υποψιάστηκα ότι προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακούβα λόγω ακριβώς των έργων που γίνονταν στο δρόμο. Δεν αντιλήφθηκα ούτε στο ελάχιστο αυτό που συνέβη, για το οποίο έχω συγκλονιστεί. Ήμουν και είμαι άτομο με καλά αισθήματα για τα ζώα και δεν έχω διανοηθεί στη ζωή μου την ελάχιστη κακοποίηση ενός ζώου. Αυτό που μου συνέβη είναι πράγματι τραγικό και έχω χάσει τον ύπνο μου και εγώ και η οικογένειά μου».