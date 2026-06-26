Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, στις οποίες συμμετείχε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την τελική τους φάση, το Ισραήλ , ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Παρασκευή τριμερή συμφωνία-πλαίσιο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel and Lebanon signed a U.S.-brokered framework agreement in Washington, marking the start of formal cooperation talks. <a href="https://t.co/PkTa5UwspX">pic.twitter.com/PkTa5UwspX</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2070564504480481750?ref_src=twsrc%5Etfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Είναι η αρχή της αρχής», σχολίασε ο Ρούμπιο κατά την τελετή υπογραφής. «Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο»

Είχαν προηγηθεί πέντε γύροι συνομιλιών, μεταξύ άλλων σχετικά με μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν μέρος του εδάφους που κατέχουν στον στρατό του Λιβάνου.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Λίβανος επιθυμούσε την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος, ενώ για το Ισραήλ το σημείο διαφωνίας είναι ότι οποιαδήποτε μορφή απόσυρσης πρέπει να εξαρτάται από τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διαβεβαίωση ότι η οργάνωση δεν θα επανακαθιερώσει τη στρατιωτική της παρουσία κατά μήκος των συνόρων.

Νετανιάχου: Πρώτα η ασφάλειά μας

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικό επίτευγμα».

Για τις επιμέρους προβλέψεις της συμφωνίας τονίζει ότι το Ισραήλ «παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, και θα το διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν έχει αφοπλιστεί, όσο υπάρχει απειλή για το Κράτος του Ισραήλ.

» Αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό πλήγμα για το Ιράν. Το Ιράν προσπαθεί να μας αναγκάσει να αποσυρθούμε με τη βία από τον νότιο Λίβανο. Και στην ουσία, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τους λένε: αυτό δεν σας αφορά. Δεν έχετε κανένα ρόλο στον Λίβανο. Ούτε εσείς, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση.

Επιπλέον, φυσικά, επιτρέπουμε στον λιβανικό στρατό να αρχίσει να οργανώνεται για να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής. Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες. Και οι δύο είναι κατόπιν σύστασης του IDF. Η μία βρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός της ζώνης ασφαλείας, νότια του Λιτάνι, και η δεύτερη βρίσκεται βόρεια του Λιτάνι, ένα μικρό τμήμα της οποίας βρίσκεται στην διευρυμένη ζώνη ασφαλείας που επιτύχαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και την οποία το IDF δεν χρειάζεται – το δηλώνει με τον πιο σαφή τρόπο.

Διατηρούμε πάντα την αρχική ζώνη ασφαλείας εκτός της εμβέλειας των πυρών του πυροβολικού. Δεν επιτρέπουμε στη Χεζμπολάχ να εισέλθει εκεί, ούτε επιτρέπουμε την είσοδο πολιτών. Αυτό διατηρείται. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει "πρώτα η ασφάλεια του Ισραήλ"».