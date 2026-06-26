Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί

Ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται. Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 920, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.360.

Από την άλλη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 172 άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Αβεβαιότητα επικρατεί για τον αριθμό των αγνοούμενων, με κάποιες πηγές -και τον ΟΗΕ- να τους ανεβάζουν σε 50.000, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με οικεία πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των νεκρών, των αγνοούμενων και των εγκλωβισμένων στα ερείπεια υπάρχουν και ξένοι πολίτες. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι από τις πρώτες χώρες που επιβεβαίωσαν ότι πολίτες τους είναι μεταξύ των θυμάτων.





