Ο Τραμπ απειλεί ξανά την Ευρώπη: «Δασμοί 100% στις χώρες που θα επιβάλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται ξανά κατά της Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 100% σε εισαγωγές από χώρες που εφαρμόσουν ψηφιακό φόρο (Digital Services Tax) σε αμερικανικές εταιρείες.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου και προειδοποίησε πως όποια προχωρήσει στην εφαρμογή του θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρούς δασμούς.

«Οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις εφαρμοστεί ο ψηφιακός φόρος από τη συγκεκριμένη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ: «Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός Ψηφιακού Φόρου Υπηρεσιών (Digital Services Tax) στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του.

Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ.