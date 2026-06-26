Ο ΣΔΥ Πατρών στην Ερυμάνθεια

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουλίου στην Ερυμάνθεια, χαρακτηρισμενο "μαρτυρικό χωριό", οι εκδηλώσεις εις μνήμην των πεσόντων του ολοκαυτωματος της περιοχής απ'τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 29η Ιουλίου του 1943.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας αποδεχόμενος με χαρά την πρόσκληση του Δήμου Ερυμάνθου συμμετείχε με 12μελη αποστολή στην Πορεία Μνήμης -Λαμπαδηδρομια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτωματος.Στη Λαμπαδηδρομία συμμετείχαν επίσης μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας(με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας διεξαγεται παράλληλα η 24η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία με αφετηρία την πόλη της Ξάνθης την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 κ τερματισμό την πόλη του Πύργου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, ενδιάμεσος σταθμός της οποίας υπήρξε κ το χωριό της Ερυμάνθειας), μέλη του Ε.Ο.ΠΥ.Δ.Πατρας, μέλη του συλλόγου "Ηράκλειος Άθλος" κ μαθητές σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Ερυμάνθειας.

Ακολουθησε συναυλία με τίτλο "Στης Μνήμης το Φως"στην πλατεία του χωριού με την συμμετοχή εξεχουσων καλλιτεχνών της ελληνικής μουσικής σκηνής παρουσία πολλών επισήμων προσώπων της αυτοδιοίκησης κ της πολιτικής σκηνής κ πλήθος κόσμου.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠ συγχαίρει τα μέλη του που συμμετείχαν στη Λαμπαδηδρομία αποδεικνύοντας ότι ο σύλλογός μας στηρίζει πάντοτε εκδηλώσεις που τιμούν τις θυσίες των προγόνων μας κ αναδεικνύουν την ιστορία του τόπου μας!

Επίσης, συγχαίρουμε τους διοργανωτές για την πολύ όμορφη εκδήλωση καθώς κ τα μέλη των συλλόγων κ τους μαθητές που έλαβαν μέρος στη Λαμπαδηδρομία!