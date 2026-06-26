Με επιτυχία η Γιορτή λήξης Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων στα Παλαιά Σφαγεία

Με μια εκδήλωση γεμάτη κέφι, ζωντάνια και φρεσκάδα εκδήλωση ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του δραστήριου Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος) την περασμένη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων.

Πρόκειται για τη γιορτή λήξης που έγινε για τα μέλη του Χορευτικού Τμήματος συμπυκνώνοντας τις μνήμες και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τις πλούσιες δράσεις της φετινής σεζόν. Μια μεγάλη γιορτή για να χαρούν τα παιδιά που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, πλαισίωσαν με την ξεχωριστή παρουσία τους τις δράσεις του τμήματος και παρακολούθησαν τα μαθήματα καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στη γιορτή της λήξης συμμετείχαν πάνω από 450 μέλη του Χορευτικού Τμήματος που παρουσίασαν διάφορους παραδοσιακούς χορούς στη σκηνή του υπαίθριου χώρου των Παλαιών Σφαγείων χωρίς τις παραδοσιακές στολές και οι 26 δάσκαλοι του τμήματος, ενώ ακολούθησε γενικευμένο γλέντι ανανεώνοντας το ραντεβού για μετά το καλοκαίρι με την έναρξη μιας ακόμη δημιουργικής χορευτικής χρονιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

1. ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2. ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΕΛΑΛΗΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ : ΤΖΙΑ

3. ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΙ : 1) ΤΡΙΤΑ ΠΑΤΑ -2)ΜΑΡΕΝΑ

4. ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ ΕΦΗΒΙΚΟ: 1) Πεντοζάλη 2)Μαλεβιζιώτικο

5. ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ προεφηβικό + ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟ ΑΡΧΑΡΙΟ+ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΟ :

1) συρτό Ελαφονήσου 2) φουρλάνα

6. ΣΜΠΟΡΑ: Παιδικό 2ης χρονιάς Ε Δημοτικού-Α Γυμνασίου Σάββατο + ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Τετάρτης:

1) μπαϊντούσκινο 2) τσουράπια

7. ΡΑΝΙΑ: Παιδικό 2ης χρονιάς Νήπια-Δ δημοτικού Σάββατο 11:00-12:00 +ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κυριακή:

1) συρτό ναξου 2) καλαμαθιανό

8. ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ Νήπια + ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ νήπια :

1) ζωναράδικο (βασιλική τον έρωτα) 2) κουκιά

9. ΚΟΣΜΑΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΑΡΙΑ:

1) καγκελευτός 2) στον Αι Λια απο Χαλκιδική

10. ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ Δευτέρα 18:30-19:30 + ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Τετάρτη 19:00-20:00 και 20:00-21:00

1) Μανέτα 2) Σταυρωτό (Κεφαλονιά)

11. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Δευτέρας 19.30-20.30 Ταραμπούρα και Τρίτης 20.00-21.00 + ΤΡΟΥΠΗΣ:

1) Αι Γιώργης 2) Ρούγα η Κορακιανίτικος.

12. ΣΜΠΟΡΑ + ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ψυχαγωγίας:

1) κουλουριαστό 2) Μπαϊντούσκα Έβρου

13.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Δευτέρα 20.30 Ταραμπούρα Κάλυμνος:

1) Ίσσο 2) μηχανικό

14. ΤΡΟΥΠΗΣ Πέμπτη ταραμπούρα 19-20 ψυχαγωγίας 2ης-3ης χρονιάς

1) Παναγιά 2) Κεχαγιάδικος

15. ΨΙΜΑΡΝΗΣ+ΤΡΟΥΠΗΣ Ψυχαγωγίας παλιά

1) Λενιώ και 2) Καπαταϊδικο

16. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ψυχαγωγίας: 1) Μπαλέτες 2) Λεβαντίνικο.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1. ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2. ΓΚΕΛΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3. ΔΕΛΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

5. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ

8. ΚΑΡΑΛΗ ΗΡΩ

9. ΚΟΡΙΝΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

10. ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΩΣΤΑΤΖΑ

11. ΣΜΠΟΡΑ ΒΑΓΙΑ

12. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

13. ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

14. ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

ΔΟΚΙΜΟΙ

1. ΖΩΤΟΥ ΛΥΔΙΑ

2. ΘΑΝΟΥ ΣΙΣΣΥ

3. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

4. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ

5. ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

6. ΤΖΕΚΙΝΟ ΧΑΡΙΣ

7. ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

*Το Χορευτικό τμήμα του Δήμου Πάτρας ιδρύθηκε το 1976 κλείνοντας φέτος 50 χρόνια ερασιτεχνικής δημιουργίας.

Προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η μελέτη, έρευνα και η μεταφορά του λαϊκού μας χορού στο σήμερα, εξυπηρετώντας ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μακριά από τα βέλη του εθνικισμού προσεγγίζουμε το λαϊκό μας χορό επιδιώκοντας ν΄ αντλήσουμε απ΄ αυτόν τις πανανθρώπινες αξίες, που κάθε βήμα του κουβαλάει, σφυρηλατημένες έτσι, που μόνο η λαϊκή ψυχή ξέρει να κάνει. Αξίες που τόσο ανάγκη έχουμε σήμερα, μέσα σε μια κοινωνία στείρας αμφισβήτησης, αλλοτρίωσης και αποχαυνωτισμού.

Κάτω απ΄ αυτό το πρίσμα τα παιδιά του χορευτικού προσφέρουν χωρίς υλική αμοιβή όλο τον ελεύθερο χρόνο τους (κι΄ αυτό είναι το σπουδαίο) χρησιμοποιώντας το λαϊκό μας χορό ως ασπίδα αντίστασης σε κάθε μορφή υποκουλτούρας απ΄ όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Στο χορευτικό του Δήμου Πάτρας δραστηριοποιούνται πάνω από 850 ενήλικες και περισσότερα από 400 παιδιά και διδάσκουν 26 δάσκαλοι που έχουν ξεπηδήσει μέσα από τα σπλάχνα του στα 47 και πλέον τμήματα του. Κάθε χρόνο ξεπερνά τις 60 παραστάσεις, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις φορέων της Πάτρας, μα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ιαπωνία, Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Καναδά, Νιγηρία κ.λ.π.) με μεγάλη επιτυχία και πολλές διακρίσεις.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πάτρας είναι ο κ. Αποστόλης Αγγελής.

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος και δάσκαλος του Χορευτικού είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πάτρας, Χρήστος Γιαννόπουλος.