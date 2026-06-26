Πάτρα: «Ιδιομορφίες», ένα διήμερο χορού και μουσικής

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας με πρόεδρο του ΔΣ τον Γιώργο Μαγιάκη, προσκαλεί το κοινό στις «Ιδιομορφίες», ένα διήμερο αφιερωμένο στον χορό, τη μουσική και τη δύναμη της κοινότητας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2026 στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στην Πλαζ Αγυιάς.

Ο τίτλος της φετινής εκδήλωσης όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, γεννήθηκε από μια λέξη που μας κέντρισε το ενδιαφέρον και μας οδήγησε σε μια σκέψη: Η ιδιομορφία δεν είναι ούτε το συνώνυμο του διαφορετικού, ούτε το αντίθετο του κοινού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κάτι κοινό αποκτά μορφή.

Πίσω από τις τοπικές παραδόσεις, τις διαφορετικές μουσικές, στους ξεχωριστούς χορούς, τις ποικίλες πολιτισμικές εκφράσεις κρύβονται κοινές ανθρώπινες εμπειρίες: η χαρά και η λύπη, ο έρωτας και ο αποχωρισμός, η εργασία και η γιορτή, η ανάγκη για συντροφικότητα και έκφραση.

Οι «Ιδιομορφίες» είναι μια υπενθύμιση ότι υπάρχουν ανθρώπινες ανάγκες και συναισθήματα που μας συνδέουν ανεξάρτητα από τη μορφή που παίρνουν.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 21.15

Περισσότερα από πενήντα μέλη των χορευτικών τμημάτων του συλλόγου – παιδικό, αρχαρίων, μεσαίο και παραστάσεων – θα παρουσιάσουν μια χορευτική παράσταση χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες. Τις διαφορετικές ενότητες χορών θα συνδέσουν οι μουσικές γέφυρες που δημιουργήθηκαν ειδικά για την παράσταση από τους Azirr και Θάνο Τζίμα, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου αλλά και τον σύγχρονο ήχο. Την παράσταση θα πλαισιώσει με τη φιλική συμμετοχή του το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαραβαλίου.

Σάββατο 27 Ιουνίου στις 21.00

Η σκηνή δίνει τη θέση της στο γλέντι. Οι μοναδικοί Fytili Band με το δικό τους ξεχωριστό street folk είδος, και ο Ιάσων Ρήγας στο βιολί προσκαλούν όλους να περάσουν από την παρατήρηση στη συμμετοχή και την ξέφρενη εμπειρία του χορού. Στο τέλος τη βραδιάς, θα μοιραστεί πεντανόστιμη Αγυιόπιτα από τα χεράκια της Βαγγελιώς.