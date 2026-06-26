Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Αφού την σκότωσα σκέφτηκα να ενοχοποιήσω κάποιον άλλον» υποστηρίζει ο 43χρονος κατηγορούμενος

Την ώρα που φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι του Βαρύπετρου Χανίων παραμένουν συγκλονισμένοι από την άγρια δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το κίνητρο του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος ομολόγησε ότι διέπραξε την στυγερή δολοφονία στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του επέμεινε στους ισχυρισμούς του και δήλωσε μετανιωμένος. Μάλιστα, υποστήριξε ότι κίνητρο για το έγκλημα που, ήταν η απειλή της 45χρονης γυναίκας ότι θα αποκάλυπτε την παράνομη σχέση που είχαν στο παρελθόν στη σύζυγό του, κάτι πάντως που αμφισβητείται από τις αρχές από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, η αγριότητα του εγκλήματος, τα ψέματα και οι αντιφάσεις του 43χρονου, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δείχνουν πως το αίτιο του φονικού ήταν κατά πάσα πιθανότατα οικονομικό.

Μάλιστα, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη θεωρούν πιθανό ο ενοικιαστής να είχε καταχραστεί χρήματα από την 45χρονη και να μην ήθελε να της τα επιστρέψει. Όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει, γνώριζε για τις ψυχρές σχέσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη με τον αδερφό της και είχε επιχειρήσει να τον στοχοποιήσει.

Ωστόσο, στοιχεία δείχνουν πως ο 45χρονος βασάνισε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ ο ίδιος είπε ότι την έδεσε με tie wrap, όταν κατάλαβε πως ήταν νεκρή, αλλά ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της, διαπίστωσε πως την είχε δέσει όσο ακόμα ήταν ζωντανή. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο επίσης, δυο βασικά στοιχεία που έχουν προκύψει.

«Πρώτον, από την ιατροδικαστική εξέταση υπήρχε μια προστριβή με το θύμα, την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε δύο φορές και την σκότωσε με το κούτσουρο. Τώρα, από την έρευνα των ιατροδικαστών και το τελικό πόρισμα, προκύπτουν ανατρεπτικά στοιχεία. Καταρχάς το tie wrap έγινε όσο η γυναίκα ήταν εν ζωή.

Ωστόσο, τα τελικά πορίσματα των εγκληματωλογικών, των ιατροδικαστών είναι τα εξής: Πρώτον, δεν υπάρχει χτύπημα στο δράστη με μπουκάλι. Δεν υπάρχει χτύπημα στο θύμα με μπουκάλι. Δεν έχουν βρει τέτοιου είδους πλήγμα στον 43χρονο. Τρίτον, και σημαντικότερο, οι δύο μαχαιριές που έχουν αναφερθεί από τον κατηγορούμενο ότι έχουν γίνει προτού τη χτυπήσει με το κούτσουρο και να τη σκοτώσει, δηλαδή, είναι μεταθανάτιες. Τις δύο μαχαιριές τις ρίχνει ο δράστης μετά το χτύπημα, δηλαδή με το κούτσουρο, που επιφέρει το θάνατο. Τι μπορεί να έχει συμβεί; Δεν είναι έτσι με τη σειρά που τα λέει», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται μια προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει το έγκλημα και να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης επιχείρησε να ενοχοποιήσει έναν άγνωστο αλλοδαπό, δίνοντάς του την κάρτα και το PIN της θανούσας για να πραγματοποιήσει αναλήψεις, με σκοπό να παραπλανήσει την αστυνομία και να δημιουργήσει το σενάριο της ληστείας. Η εκπομπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ψεύδεται συστηματικά, ενώ αναδεικνύεται η σημασία του οικονομικού κινήτρου πίσω από την εγκληματική ενέργεια.

«Η έρευνα εστιάζεται στις κινήσεις του δράστη, το βράδυ που έχει σκοτώσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Λέει λοιπόν εκείνη την ώρα, ότι “εκείνη την ώρα εγώ, έφυγα από το σπίτι με το τζιπ και πήγα προς την πλευρά των Χανίων του νοσοκομείου ψάχνοντας ATM για να σηκώσω χρήματα”. Προκειμένου να δώσει, να ενισχύσει την εκδοχή ότι υπήρχε ληστεία, ότι είχε γίνει ληστεία από την πλευρά ενός άγνωστου δράστη. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, ότι εκείνη την ώρα πήγε και σήκωσε τα χρήματα, από ένα ATM, αλλά σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια εσφαλμένη ενέργεια

Μετά λοιπόν αφού το σκέφτηκε καλύτερα, κινούταν στην περιοχή των Χανίων και έψαχνε και βρήκε ένα άσχετο άτομο, που τον περιγράφει σαν αφρικανικής καταγωγής, Άραβα, Μαροκινό, στον οποίο έδωσε την κάρτα και του έδωσε και τα pin και του είπε «πήγαινε να σηκώσεις χρήματα με αυτή την κάρτα», προκειμένου ακριβώς να τον ενοχοποιήσει. Δηλαδή εκτιμώντας ότι η αστυνομία ψάχνοντας την υπόθεση περαιτέρω θα έβρισκε αυτή την ανάληψη των χρημάτων και θα κατηγορούσε τονάντρα. Τώρα λοιπόν η αστυνομία έχει κάνει άρση απορρήτου, ζητώντας βεβαίως να δει τι συνολικά συναλλαγές έχει γίνει, έχουν γίνει με τη συγκεκριμένη κάρτα, με τις συγκεκριμένες κάρτες», είπε καταλήγοντας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.