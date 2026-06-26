Χαμός: 1.400 αθλητές στο πανελλήνιο της Πάτρας!!

Η Πάτρα φιλοξενεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Κ18, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της χώρας σε αριθμό συμμετοχών, καθώς περισσότεροι από 1.400 αθλητές και αθλήτριες από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα αγωνιστούν διεκδικώντας τις κορυφαίες διακρίσεις στις ηλικιακές κατηγορίες Κ18.

Η διοργάνωση αποτελεί κάθε χρόνο το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αναπτυξιακού στίβου, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού και προσφέροντας αγώνες υψηλού επιπέδου, που προμηνύουν τους πρωταγωνιστές του ελληνικού στίβου τα επόμενα χρόνια.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ, με τη σημαντική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχημένη φιλοξενία μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης εθνικής εμβέλειας.

Η Πάτρα θα αποτελέσει για δύο ημέρες το επίκεντρο του ελληνικού στίβου, υποδεχόμενη περισσότερους από 4.500 επισκέπτες, αθλητές, προπονητές και συνοδούς από ολόκληρη την Ελλάδα, γεγονός που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση τόσο στην προβολή της πόλης όσο και στην τοπική οικονομία.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους φίλους του αθλητισμού να δώσουν το «παρών» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και να στηρίξουν με την παρουσία τους τη νέα γενιά του ελληνικού στίβου, απολαμβάνοντας ένα διήμερο γεμάτο έντονες συγκινήσεις, υψηλές επιδόσεις και αγωνιστικό ήθος.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Η καρδιά του ελληνικού στίβου θα χτυπήσει δυνατά στην Πάτρα το διήμερο 27-28 Ιουνίου, καθώς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18.

Περισσότεροι από 1.500 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχουν στο διήμερο της δράσης, στο μεγαλύτερο, από πλευράς συμμετοχών, αλλά και υψηλής αγωνιστικής ποιότητας, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Πολλά από τα παιδιά που θα αγωνιστούν στην Πάτρα θα εκπροσωπήσουν τη χώρα το προσεχές διάστημα σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, πραγματοποιώντας τα πρώτα τους βήματα στο διεθνές στερέωμα.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων Ανδρών/Γυναικών και Κ23 με τη συμμετοχή ορισμένων εκ των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών.

Πριν από το «λάβετε θέσεις», ας δούμε ποιοι και ποιες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση.

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www.segas.gr/panellinio-k18-aftoi-pou-anamenetai-na-protagonistisoun-stin-patra/" Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στα Αγόρια

Ο ΣΕΓΑΣ, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλουν τα σωματεία για την ανάπτυξη του αθλητισμού από τη βάση, υλοποιεί άμεσα, αρχής γενομένης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα, ένα νέο, ενισχυμένο πλαίσιο υποστήριξης και παροχής κινήτρων.

Με το νέο πλαίσιο καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ένα σύστημα επιβράβευσης των αγωνιστικών επιτυχιών των σωματείων στα πανελλήνια πρωταθλήματα των αναπτυξιακών κατηγοριών Κ16, Κ18 και Κ20 (https://www.segas.gr/nea-chrimatiki-epivravefsi-ton-somateion-gia-tis-agonistikes-epitychies-stis-ilikies-14-19-eton).

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.