Η Καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ Αρκτικού, γεμάτη φως, αγάπη, μουσική, χορό, δημιουρργία και παιδικά χαμόγελα

Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ Αρκτικού, του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), στον προαύλιο χώρο του ΚΔΑΠΑμεΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, χαρίζοντας σε γονείς, συγγενείς και φίλους μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, δημιουργία και παιδικά χαμόγελα.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο καλοκαίρι, την αγάπη, τη φιλία και την Ελλάδα, αξίες που αποτυπώθηκαν σε κάθε στιγμή του προγράμματος. Τα παιδιά παρουσίασαν με ενθουσιασμό τραγούδια, χορογραφίες και παιχνίδια που προετοίμασαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη χορωδία του ΚΔΑΠ, την οποία συντόνισε ο μουσικός Γιώργης Μακρίδης, που ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια, σκορπίζοντας χαρά και αισιοδοξία. Οι παιδικές φωνές γέμισαν τον χώρο με μελωδίες που μιλούσαν για την αγάπη, τη συνεργασία και την ξεγνοιασιά των παιδικών χρόνων.

Ξεχωριστή στιγμή της γιορτής αποτέλεσε το χορευτικό «Ο Ήλιος Χορεύει Ζορμπά». Τα μικρότερα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε λαμπερές ακτίνες φωτός και, χορεύοντας γύρω από έναν μεγάλο ήλιο, συμβόλισαν τη δύναμη της ενότητας, της φιλίας και της αισιοδοξίας. Με τη μουσική του Ζορμπά να δίνει τον ρυθμό, οι μικροί χορευτές ξεδίπλωσαν το φως τους και μετέφεραν το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο γύρω μας.

Ο ιδέα της δράσης και η χορογραφία ανήκουν στην νηπιαγωγό Βιβή Μανωλοπούλου.

Στη συνέχεια, τα μεγαλύτερα κορίτσια παρουσίασαν με την νηπιαγωγό Βασιλική Νικολάου, μια ιδιαίτερα εκφραστική χορογραφία με το τραγούδι «Δε σε φοβάμαι», μεταφέροντας μηνύματα δύναμης, ελπίδας, αγάπης και πίστης στις αξίες που μας ενώνουν. Μέσα από την κίνηση και τη μουσική ανέδειξαν την αγάπη για την πατρίδα, τον πολιτισμό και το φως της Ελλάδας, συγκινώντας το κοινό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι σκυταλοδρομίας σε σταθμούς, με την επιμέλεια του Γυμναστή του ΚΔΑΠ Θεοφάνη Ντούνη, όπου τα παιδιά σε ζευγάρια, ξεπέρασαν εμπόδια, δοκίμασαν τις ικανότητές τους και χάρισαν στιγμές γέλιου, ενθουσιασμού και ευγενούς άμιλλας. Η συμμετοχή όλων απέδειξε ότι ο αθλητισμός και το παιχνίδι αποτελούν πολύτιμα μέσα συνεργασίας και κοινωνικοποίησης.

Πάνω απ’ όλα, συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά, που με τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα και τη χαρά τους απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι το πιο όμορφο φως του καλοκαιριού είναι το χαμόγελό τους.

*Το ΚΔΑΠ Αρκτικού στεγάζεται στην οδό Πανεπιστημίου 186 στην Πάτρα. Τηλ. επικοινωνίας 2610425098.