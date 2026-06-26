Μία δροσερή Καλοκαιρινή Βραδιά διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Αχαΐας

Μια δροσερή και άκρως καλοκαιρινή βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δεκάδες συμπολίτισσες και συμπολίτες, στο πιο όμορφο roof garden της πόλης, στην καθιερωμένη βραδιά που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας για το κλείσιμο των δράσεων της προηγούμενης περιόδου.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και φιλοξενήθηκε στο My Way Hotel & Events και προσέλκυσε μέλη, φίλους, υποστηρικτές του Συλλόγου αλλά και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας – που έδωσαν το «παρών» με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου και τη διάδοση του μηνύματος πως η ζωή μετά τον καρκίνο είναι γεμάτη φως, πίστη, δύναμη και ελπίδα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε φυσικά μουσική και χορό!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους υποστηρικτές της εκδήλωσης, τον κο Γιάννη Μιχαλόπουλο και το Ζαχαροπλαστείο Εντελβάις για την δροσερή προσφορά τους και στους ανθρώπους του My Way Hotel and Events για την ζεστή φιλοξενία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στον κο γνωστό και διαχρονικό dj της Πάτρας, κο Στέλιο Αποστολόπουλο για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του, που συνέλαβαν σημαντικά στη δημιουργία μια όμορφης ατμόσφαιρας και στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Εκ μέρους των σωματείων και συλλόγων παρέστησαν η κα Κική Ζαφείρη και μέλη του συλλόγου ΦΛΟΓΑ, η κα Μαρία Μανουσάκη και μέλη του Σωματείου ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, η κα Μαρία Ασημακοπούλου και μέλη του INNER WHEEL Βορρά-Ρίου, η κα Μάχη Σαλαμαλίκη και μέλη του συλλόγου ΕΛΕΑΝΑ, η πρόεδρος,κα Ντορίνα Μπορονικολού και μέλη του συλλόγου INNER WHEEL EUROPEA, μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας, μέλη του Ομίλου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ, η κα Σοφία Πανίτσα, πρόεδρος του συλλόγου ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ, Επίσης παραβρέθηκαν η κα Κωνσταντίνα Φωτήλα, εκ μέρους του Βουλευτή Αχαΐας και υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα, η πρόεδρος του Ογκολογικού Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», κα Αναστασία Μανωλοπούλου- Νικολοπούλου, οι πολιτεύτριες κα Έφη Γιαννιά και κα Έλενα Κονιδάρη. Χαιρετισμό απέστειλε ο Βουλευτής Αχαΐας, κος Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Αχαΐας ευχαριστεί δημοσίως θερμά όλες και όλους, όσους παρευρέθηκαν, ενισχύοντας το όραμα του Συλλόγου για έγκαιρη πρόληψη, ψυχοκοινωνική στήριξη και ουσιαστική αποδοχή των γυναικών που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

Η βραδιά αυτή ήταν μια υπενθύμιση ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Το «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας συνεχίζει δυναμικά, δίνοντας φωνή στις γυναίκες και στηρίζοντας κάθε βήμα τους. Καλό Καλοκαίρι!