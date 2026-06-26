Τραμπ: «Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία με την επίθεση σε πλοία στο Ορμούζ»

Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή καταγράφεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, με αφορμή επίθεση που σημειώθηκε σε πλοία τα οποία διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Ένα από αυτά χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς όμως να το εμποδίσει να συνεχίσει το ταξίδι του. Όπως υποστήριξε, τα άλλα τρία drones καταρρίφθηκαν.

Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση «μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός», επιρρίπτοντας την ευθύνη στην Τεχεράνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουάλχιστον τέσσερα μονής κατεύθυνσης drones εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού πλοίου μεταφοράς φορτίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (25.06.2026) ένα φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές, όταν δέχθηκε χτύπημα στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, άγνωστο βλήμα χτύπησε τη δεξιά πλευρά του πλοίου, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα. Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.