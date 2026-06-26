Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Oι νέοι καπετάνιοι

Νέοι καπετάνιοι είναι πλέον οι εκπαιδευόμενοι της 113ης Σειράς ΣΙΑΘ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και παρέλαβαν το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου τα διπλώματά τους στην εκδήλωση απονομής της 113ης Σχολής Ανοικτής Θάλασσας του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Στους 18 νέους ιστιοπλόους τα διπλώματα απένειμε η ιστιοπλόος και μέλος του ΙΟΠ Παναγιώτα Νικολάτου-Ραβαζούλα (ιδρυτικό μέλος του Ομίλου), η οποία αναφέρθηκε στη δική της πολυετή ιστιοπλοϊκή γεμάτη εμπειρίες διαδρομή κι ευχήθηκε σε όλους «καλές θάλασσες».

Παρόντες στην εκδήλωση ο Β΄ Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος της σχολής ΣΙΑΘ Ανδρέας Λιβάνης, και ο προπονητής του Ομίλου Παναγιώτης Ρούντος, οι οποίοι έκαναν μια σύντομη αναδρομή για τον κύκλο μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν, παρότρυναν τους νέους ιστιοπλόους να συνεχίσουν την ιστιοπλοϊκή δραστηριότητά τους και τόνισαν πως ο ΙΟΠ θα είναι πάντα δίπλα τους.

Στη συνέχεια στο εντευκτήριο του Ομίλου, δίπλα στην αύρα του Πατραϊκού, προσφέρθηκε σε όλους κρασάκι με τα αντίστοιχα εδέσματα.

Συγχαρητήρια και καλές θάλασσες στους 18 νέους καπετάνιους και καπετάνισσες!

Και ραντεβού στο Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 το διάστημα 5-9 Ιουλίου.

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