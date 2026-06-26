Περισσότεροι από 15.000 σινεφίλ έχουν απολαύσει τον "Ξένο" του Φρανσουά Οζόν

Στις 11 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησε στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Ο Ξένος-L'Étranger", μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του 20ού αιώνα, βασισμένη στο ομώνυμο κλασικό αριστούργημα του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του 58χρονου Γάλλου δημιουργού François Ozon-Φρανσουά Οζόν, ενός σκηνοθέτη ιδιαίτερα αγαπητού στους σινεφίλ και στην Ελλάδα.

Με φόντο το Αλγέρι της δεκαετίας του ’30, ένας άνθρωπος γίνεται ξένος μέσα στον ίδιο του τον κόσμο.

Ο Μερσώ, ένας ήσυχος υπάλληλος, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει το παραμικρό συναίσθημα. Την επόμενη ημέρα ξεκινά μια σχέση με τη Μαρί, συνάδελφό του στη δουλειά, και επιστρέφει στη ρουτίνα του. Όμως ο γείτονάς του διαταράσσει την καθημερινότητά του και τον μπλέκει σε ύποπτες ιστορίες, μέχρι που, μια μέρα με ανυπόφορη ζέστη, ένα τραγικό γεγονός σε μια παραλία θα αλλάξει τα πάντα…

Το σενάριο που επίσης υπογράφει ο Οζόν, έχει βασιστεί στη νουβέλα The Stranger του Albert Camus-Αλμπέρ Καμύ που είχε πρωτοβγεί το 1942.

Ο 29χρονος Γάλλος ηθοποιός Benjamin Voisin υποδύεται το ρόλο του Meursault, και συμπρωταγωνιστούν οι Rebecca Marder, Pierre Lottin, Swann Arlaud και Denis Lavant.

Διάρκεια: 122 λεπτά.

Η ταινία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας. Στα 51α βραβεία César (τα Γαλλικά Όσκαρ), ο Pierre Lottin κέρδισε το Σεζάρ β' ανδρικού ρόλου ενώ ο Benjamin Voisin ήταν υποψήφιος για το Σεζάρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου.

Η ταινία μέχρι στιγμής έχει κόψει πανελλαδικά πάνω από 15.000 εισιτήρια.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Ο εκλεκτός σκηνοθέτης François Ozon, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Γάλλους δημιουργούς, είναι γνωστός για το κοφτερό, κομψό του ύφος και τη διαρκή του περιέργεια απέναντι στην ανθρώπινη συμπεριφορά, την ταυτότητα και την έννοια του «παράταιρου».

Με διεθνή πορεία που περιλαμβάνει τίτλους όπως "8 Women", "Swimming Pool-Η Πισίνα", "Frantz" και "Summer of 85", ο Ozon έχει μια σταθερή παρουσία στα μεγάλα φεστιβάλ, ενώ το έργο του έχει συγκεντρώσει πλήθος υποψηφιοτήτων (BAFTA/César) και διακρίσεων.

Ο ίδιος εξηγεί ότι μέσα από την νέα του ταινία θέλησε να «κατανοήσει το μυστήριο» του Μερσώ και να προσεγγίσει κινηματογραφικά την «αδιαφορία του κόσμου» χωρίς να χάνει την αισθησιακή, σωματική διάσταση του υλικού.

Στην κινηματογραφική του προσέγγιση, ο François Ozon δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των δύο κοινοτήτων της εποχής και στη συνολική κοινωνική ατμόσφαιρα της Αλγερίας του ’30, ενσωματώνοντας στοιχεία που ενισχύουν τη σύγχρονη πρόσληψη του έργου και φωτίζουν τη διάσταση του “ξένου” μέσα σε έναν κόσμο αυστηρών συμβάσεων και ιεραρχιών.

Στον εμβληματικό ρόλο του Μερσώ, ο Benjamin Voisin δίνει μια ερμηνεία χτισμένη πάνω στη σιωπή, την παρατήρηση και την εσωτερική ένταση, ενώ δίπλα του η Rebecca Marder φέρνει στη Μαρί ζωντάνια, αισθησιασμό και μια δυναμική παρουσία που λειτουργεί ως ισχυρός αντίποδας στον κλειστό κόσμο του ήρωα.

Ο 37χρονος Pierre Lottin υποδύεται τον Raymond Sintès, με μια γοητευτική αλλά και απειλητική ενέργεια, ενώ στο πλευρό τους συναντάμε τον Denis Lavant ως Salamano και τον Swann Arlaud στον ρόλο του Ιερέα, συνθέτοντας ένα καστ που ενώνει γνώριμους συνεργάτες του Ozon με πρόσωπα της νεότερης γενιάς του γαλλικού σινεμά.

Είναι πιθανό η ταινία να έρθει για προβολή το επόμενο διάστημα στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Να προσθέσουμε πως η διασκευή εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε από την Catherine Camus, κόρη του συγγραφέα, η οποία διάβασε το σενάριο και συνέβαλε με πληροφορίες για τις συνθήκες γραφής και το πλαίσιο του έργου.

Κριτικές

«Μια τολμηρή και υπέροχη διασκευή, αντάξια του κλασικού» — The Hollywood Reporter

«Ο François Ozon πετυχαίνει το ιδανικό με μια συναρπαστική, εκλεπτυσμένη και βαθιά προσωπική διασκευή» — Cineuropa

«Αινιγματική, ανησυχητική και παγωμένα καθηλωτική» — Variety

«Μια σπάνια λογοτεχνική μεταφορά, που τιμά το πρωτότυπο βρίσκοντας ταυτόχρονα κάτι νέο να πει» — The Wrap.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ