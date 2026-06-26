Λιβαδειά: Νεκρή μητέρα λίγες ημέρες μετά τον τοκετό- Η δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγα 24ωρα

Μια ακόμη τραγική υπόθεση μετά από τοκετό συγκλονίζει τη χώρα, καθώς στη Λιβαδειά μια νεαρή μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όσους τη γνώριζαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα πήγε την Τετάρτη 24.06.2026 στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της, καθώς είχε ήδη έναν 8χρονο γιο.

Λίγες ώρες αργότερα όμως παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί την υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες ενδείξεις από τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό δείχνουν ότι υπήρξαν σοβαρές επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού, με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία. Φίλη της άτυχης μητέρας ανέφερε πως η εγκυμοσύνη της εξελισσόταν χωρίς προβλήματα και ότι αρχικά ετοιμαζόταν να γεννήσει φυσιολογικά. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν αν υπάρχουν τυχόν ιατρικές ευθύνες για την υπόθεση.