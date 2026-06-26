Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για το περιστατικό βίας στα Προσφυγικά: Απαιτούμε εδώ και τώρα την ουσιαστική προστασία των αστυνομικών στον δρόμο

Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό βίας κατά αστυνομικών καταγράφηκε χθες στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, αναφέρει ανακοίνωση της Ε.Α.Υ. - Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση, "κατά τη διάρκεια επέμβασης σε συμβάν, συνάδελφος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από γυναίκα Ρομά, η οποία τον τραυμάτισε στο χέρι με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου.

Ο συνάδελφος, ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία του. Η δράστιδα συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος της σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Η Ένωσή μας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, θέτοντας στη διάθεσή του τον Νομικό μας Σύμβουλο, ενώ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να του παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί μέχρι την οριστική αποκατάσταση της υγείας του.

Τα περιστατικά τραυματισμών συναδέλφων μας εν ώρα υπηρεσίας έχουν πληθύνει επικίνδυνα το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν ξεπεράσει κάθε επιτρεπτό όριο. Ως Ένωση, διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν προτιθέμεθα να παραμείνουμε απλοί θεατές στην καθημερινή στοχοποίηση και την απαξίωση του προσωπικού που μάχεται στην πρώτη γραμμή. Η ανοχή μας έχει εξαντληθεί.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την ουσιαστική προστασία των αστυνομικών στον δρόμο. Για να περιοριστεί επιτέλους το φαινόμενο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές και, κυρίως, να μην προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής της ποινής για τους καταδικασθέντες που επιτίθενται σε ένστολους.

Οι αστυνομικοί, ως χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία. Παράλληλα, ως άνθρωποι, έχουν οικογένειες που δικαιούνται να τους βλέπουν να επιστρέφουν ασφαλείς στο σπίτι τους μετά το πέρας της υπηρεσίας.

Η Πολιτεία οφείλει να τους προστατεύσει εμπράκτως και όχι με λόγια, αναγνωρίζοντας θεσμικά το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο, και όχι περιοριζόμενη στην καταβολή ενός απλού επιδόματος. Παράλληλα, απαιτείται η θέσπιση της πλήρους κάλυψης των εξόδων ιατρικής αποκατάστασης από το Κράτος για κάθε τραυματισμό εν ώρα υπηρεσίας. Η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων μας είναι αδιαπραγμάτευτη!".

*Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Αχαΐας, είναι ο Γεώργιος Αγγελόπουλος.