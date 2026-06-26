Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Οι ισχυρισμοί του 65χρονου Ιταλού για τρίτο πρόσωπο- Το DNA στη σκανδάλη του φλόμπερ και η «σκούπα ρομπότ»

Πού εστιάζουν τις έρευνες οι Αρχές
Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, υπόθεση για την οποία έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.
Την ώρα που ο Ιταλός κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, οι αρχές πέφτουν σε αντιφάσεις όσον αφορά τα στοιχεία που βρίσκουν εντός του μοιραίου σπιτιού της δολοφονίας. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το τί πραγματικά συνέβη τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν σε μια λίμνη αίματος έπειτα από μαχαιριές που δέχτηκαν και μια σφαίρα από φλόμπερ που δέχτηκε ο 26χρονος.
Ο Ιταλός ήταν ο μόνος άνθρωπος μέσα στη μονοκατοικία την ώρα του φονικού. Ωστόσο, ο ίδιος έχει πει στις αρχές ότι δεν κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο όπου δολοφονήθηκαν τα θύματα, και πως δεν άκουσε τίποτα από τη στιγμή των αιματηρών επιθέσεων, αφού εκείνος κοιμόταν στο σαλόνι. Εντύπωση έχει προκαλέσει το ότι δεν έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό του 65χρονου στο μαχαίρι ή το φλόμπερ της δολοφονίας.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News στη σκανδάλη του όπλου, εντοπίστηκε DNA της 54χρονης γυναίκας. Αυτό το στοιχείο περιπλέκει περισσότερο τις έρευνες. Οι αρχές κάνουν λόγο για πολύ καλό καθαρισμό του τόπου του εγκλήματος από τον 65χρονο κατηγορούμενο. Ο Ιταλός ωστόσο, έχει υποστηρίξει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, και ότι η 54χρονη σκότωσε τον 26χρονο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Έτσι, οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό του κατηγορούμενου, με στόχο να διαπιστώσουν αν το πρωινό που εκείνος ανέφερε ότι κοιμόταν μέχρι τις 11.00 η συσκευή του βρισκόταν σε αδράνεια. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο 65χρονος είχε αναφέρει ότι λόγω προβλήματος υγείας το μοιραίο βράδυ – χρειάστηκε να αλλάξει ρούχα και να τα πλύνει, τα οποία οι αρχές δεν εντόπισαν εκτός του εσωρούχου που φορούσε, στο οποίο δεν βρέθηκε DNΑ ούτε ίχνη αίματος των θυμάτων.
Μόλις εντόπισε τις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, όπως είπε και ο ίδιος ο Ιταλός, πήρε τηλέφωνο έναν γείτονα και φίλο να πάει από το σπίτι. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τον φίλο του κατηγορούμενου, ο οποίος σήμερα Παρασκευή (26.06.2026) κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση. Οι αρχές θεωρούν από την πρώτη στιγμή πως ο φίλος του Ιταλού κατηγορούμενου δεν εμπλέκεται στο διπλό έγκλημα. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, βρισκόταν στο Αίγιο εκείνο το πρωί για εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο.
Για τις εικόνες που είδε στο σπίτι, έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή στις αρχές ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Ωστόσο, ο 65χρονος Ιταλός, σύμφωνα με το Live News ζήτησε οι αστυνομικοί να πάρουν αποτυπώματα από τον φίλο του και να γίνει έλεγχος στο DNA του.
Όπως εξήγησε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ρομποτική σκούπα που υπήρχε εντός του σπιτιού όπου έμεναν τα θύματα του διπλού φονικού, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν αυτή ενεργοποιήθηκε χειροκίνητα ή μέσω κινητού τηλεφώνου μετά τη δολοφονία, προκειμένου ο 65χρονος κατηγορούμενος να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος.
«Πάμε καταρχάς στο 2021, υπόθεση Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Γλυκών Νερών. Υπάρχει αναφορά ότι ο κατηγορούμενο τότε είχε πει ότι «ήμουν ακινητοποιημένος από το δέσιμο των δραστών». Ωστόσο, από μία έξυπνη συσκευή, από το smartwatch, ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν έτσι. ο κατηγορούμενος έκανε βήματα μέσα στο σπίτι. Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται και τώρα από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση στο Αίγιο.
Δηλαδή, οι αρχές εξετάζουν έξυπνες συσκευές του σπιτιού και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη ρομποτική σκούπα, που είχε αγοράσει το ζευγάρι εδώ και μήνες, προκειμένου να δουν αν έχει ενεργοποιηθεί με κάποιον τρόπο χειροκίνητο ή μέσω κινητού, με σκοπό να καθαρίσει τον χώρο τις κρίσιμες ώρες.
Είναι μία μέθοδος που εφαρμόζουν οι αρμόδιοι των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Κοιτάζουν αν κάποιες από τις έξυπνες συσκευές έχουν ενεργοποιηθεί, τύπου smartwatch ή οτιδήποτε άλλο ή smartphone, έχουν ενεργοποιηθεί ή παρουσιάζουν σχετική κινητικότητα τις κρίσιμες στιγμές. Αυτό γίνεται και τώρα και δεν το λέμε μόνο γιατί βρέθηκε μία ρομποτική σκούπα, είναι πραγματικά έντονο το ενδιαφέρον των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., των αρμόδιων στελεχών των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για την ανάλυση της συγκεκριμένης ρομποτικής σκούπας, αν βγει κάτι που να δείχνει την ενεργοποίησή της το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ένα ανατρεπτικό στοιχείο, είναι μία νέα διάσταση ερευνών γενικότερα σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και είναι βεβαίως και αν επαληθευτεί κάτι τέτοιο θα είναι από τις σπανιότατες περιπτώσεις και παγκοσμίως που πλέον θα έχουμε και αυτή, αυτού του είδους τη διερεύνηση και αυτού του είδους την επαλήθευση ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.
Πού εστιάζουν τις έρευνες οι Αρχές
Πλέον, οι Αρχές εστιάζουν στους λόγους που είχε επιστρέψει το 26χρονο θύμα από τη Γερμανία αλλά και στις αναφορές του κατηγορουμένου περί ψυχικών ζητημάτων στο σπίτι.
Ο 65χρονος Ιταλός και οι δικηγόροι του επιμένουν πως όχι μόνο δεν έκανε κακό στη σύντροφό του και τον γιο της, αλλά διαχρονικά όπως λένε, βρισκόταν στο πλευρό τους και αρνούνται πως υπήρχαν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές.
Ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες αναμένονται τα νέα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.
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