Δυτική Ελλάδα: Από την εποχή της υστέρησης, στην εποχή των υψηλών επιδόσεων και των θετικών αποτελεσμάτων

Η αλλαγή επιπέδου της Δυτικής Ελλάδας, που οριστικά έχει περάσει από την εποχή της υστέρησης στην εποχή των υψηλών επιδόσεων και των θετικών αποτελεσμάτων, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στο Τρικούπειο Μέγαρο, στην Ι. Π. Μεσολογγίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στελέχη και εκπρόσωποι των δημοσίων αρχών, των ειδικών υπηρεσιών και των επιτελικών δομών, διατύπωσαν εξαιρετικά θετικά σχόλια και εξήραν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία «τρέχει» το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως πρότυπο.

Παράλληλα, επικρότησαν τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας ειδική και θερμή μνεία στην καινοτόμο πρωτοβουλία για την Προσιτή Στέγη που αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έγινε και ευρωπαϊκή στρατηγική.

Ακόμα, έμφαση έδωσαν στην στην υψηλή ετοιμότητα και τη στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι τα έργα που υλοποιούνται, απαντούν σε πραγματικές και κρίσιμες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνεται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφει «άλματα», διατηρώντας σταθερά τη 2η θέση ανάμεσα στα 13 περιφερειακά προγράμματα της χώρας στις προσκλήσεις και τις εντάξεις έργων, την 4η θέση στις συμβάσεις και την 5η στις πληρωμές, ξεπερνώντας σημαντικά τον εθνικό μέσο όρο.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση έδωσε μία συνολική εικόνα της εξέλιξης του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη Δυτική Ελλάδα που επιβεβαιώνει την εμπροσθοβαρή και αποτελεσματική στρατηγική που εξ αρχής χάραξε η Περιφερειακή Αρχή.

Η επιτυχία του προγράμματος αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι εντάξεις έργων έχουν εκτιναχθεί στα 601,7 εκατ. ευρώ (95,76% του προγράμματος), ενώ έχουν ήδη διοχετευθεί άμεσα στην τοπική αγορά πόροι ύψους 205,5 εκατ. ευρώ (δαπάνες). Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως οι 11 στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με προϋπολογισμό 129,1 εκατ. ευρώ, κινητοποιώντας την τοπική οικονομία. Εντυπωσιακό είναι και το ενδιαφέρον για την Έρευνα και Καινοτομία, όπου για διαθέσιμους πόρους 9 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν 224 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 62,17 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Φαρμάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πώς αυτή η απορρόφηση κονδυλίων δεν είναι μια απλή λογιστική άσκηση, αλλά μεταφράζεται σε κρίσιμες παρεμβάσεις για τον τόπο.

Συγκεκριμένα:

* Περιβάλλον και Υποδομές: Επενδύονται 123,8 εκατ. ευρώ για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνοντας την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου σε τρεις μεγάλες πόλεις, την ενεργειακή αναβάθμιση 44 δημόσιων κτιρίων, την προστασία των ακτών από τη διάβρωση, καθώς και τον εξοπλισμό και των 19 δήμων της Περιφέρειας για την πρόληψη πυρκαγιών. Επίσης, 45 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε κομβικά έργα οδικής ασφάλειας και λιμενικών υποδομών, όπως η παράκαμψη στο Κατάκολο και η αναβάθμιση λιμανιών.

* Υγεία και Παιδεία: Διατίθενται 78 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σχολείων και παιδικών σταθμών, καθώς και για την ενίσχυση νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ.

* Κοινωνική Συνοχή: Ένα τεράστιο πλέγμα δράσεων, ύψους 159,4 εκατ. ευρώ, επενδύει στον άνθρωπο, στηρίζοντας την απασχόληση, τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών και τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), προσφέροντας «ανάσα» σε χιλιάδες ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στη νέα δράση για την προσιτή στέγαση, προϋπολογισμού 14,8 εκατ. ευρώ. Η δράση επικεντρώνεται αφενός στην ανακαίνιση κλειστών ιδιωτικών ακινήτων (9 εκατ. ευρώ) και αφετέρου στην αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων και τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης, αφού ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την καθοριστική συμβολή τους, έδωσε το στίγμα για το μέλλον: «Αυτό το Πρόγραμμα δεν είναι για εμάς μία άσκηση απορρόφησης κονδυλίων. Είναι μία ευκαιρία συνολικής επανεκκίνησης για τη Δυτική Ελλάδα, ώστε να αλλάξει οριστικά πλέον επίπεδο» τόνισε.

Ακολούθως η Ιωάννα Φαναριώτου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» παρουσίασαν αναλυτικά παραμέτρους του περιφερειακού προγράμματος και στη συνέχεια υπήρξαν οι παρεμβάσεις των παρευρισκομένων.