Δυναμικό παρών από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου "Θόδωρος Αγγελόπουλος"

Με μια λαμπερή τελετή έναρξης στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, άνοιξε αυλαία το βράδυ της περασμένης Κυριακής 21 Ιουνίου 2026 το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος».

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό μήνυμα «Φωτίζοντας τον διάλογο», εγκαινίασε την 5η εκδοχή της, επιβεβαιώνοντας πως το φεστιβάλ αποτελεί πλέον κορυφαίο θεσμό για τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ένα αναγνωρισμένο πολιτιστικό γεγονός με ευρύτερη πανελλαδική και διεθνή απήχηση.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πρόκειται για έναν θεσμό που, μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, κατάφερε να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, να προσελκύσει δημιουργούς από όλο τον κόσμο και να αναδείξει το Αίγιο ως σημείο συνάντησης της τέχνης, της δημιουργικότητας και του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Φεστιβάλ ως συνδιοργανωτής, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή στήριξή της σε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση της διοργάνωσης, επιλέξαμε φέτος να έχουμε ενεργή παρουσία στον χώρο των εκδηλώσεων με δικό μας περίπτερο, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν ιδανικά πεδία συνάντησης ανθρώπων του πολιτισμού, της τέχνης και της δημιουργικής βιομηχανίας. Μέσα από αυτή την παρουσία επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη δικτύωση, να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες και συνέργειες, και να προβάλλουμε το έργο και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους επισκέπτες που φιλοξενούμε αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας”.

Στη συνέχεια, ο κ. Σακελλαρόπουλος αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Πάνου Μπράμου, και της Διεύθυνσης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σημειώνοντας ότι εργάστηκαν με συνέπεια για την προετοιμασία και τη στήριξη της διοργάνωσης. “Η συνεργασία μας αποδεικνύει ότι, όταν ο πολιτισμός και η ανάπτυξη αποτελούν κοινό στόχο, μπορούμε να δημιουργούμε θεσμούς με διάρκεια, ποιότητα και διεθνή εμβέλεια” παρατήρησε και πρόσθεσε:.

“Πιστεύουμε βαθιά ότι ο πολιτισμός αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Πιστεύουμε, επίσης, στη δυναμική του επισκέπτη που προσελκύει ο κινηματογράφος. Κάθε δημιουργός, κάθε συμμετέχων και κάθε θεατής που επισκέπτεται το Αίγιο με αφορμή το Φεστιβάλ, γνωρίζει τον τόπο μας, την ιστορία, τη φιλοξενία και τις ομορφιές του, και γίνεται τελικά ένας πολύτιμος πρεσβευτής της Αιγιάλειας και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας».