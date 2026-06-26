ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις στην Καστοριά και τον Γράμμο

Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε και ως μάρτυρας στη δίκη.

Αντίθετα το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη, δεχόμενη τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προέβαλε μέσω του συνηγόρου της και επειδή είχε επιστρέψει τις περίπου 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες διορθώνοντας προς τα κάτω τα ποσά που εισέπραξαν ως αγροτικές επιδοτήσεις οι κατηγορούμενοι.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν και δεν παρέστησαν στο δικαστήριο, το οποίο θα ανακοινώσει την απόφαση του για τις ποινές στους 57 καταδικασθέντες την 1η Ιουλίου.

Αντίστοιχη ήταν η εισαγγελική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα, Χαρίκλειας Θάνου. Η κ. Θάνου ζήτησε εχθές από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών την καταδίκη και των 58, ενώ ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να ερευνηθεί ο ρόλος των ελεγκτών και της προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδή βεβαίωση και συνέργεια σε απάτη σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πρώην Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, από τους κατηγορούμενους δηλώθηκαν περίπου 64.000 στρέμματα ιδιόκτητων βοσκοτόπων στην Καστοριά, 22.000 στρέμματα ελαιοκαλλιεργειών και 17.000 στρέμματα αμυγδαλιών, σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας, τέτοιες εκτάσεις είτε δεν υπάρχουν είτε δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες.