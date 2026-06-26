Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσκληση συμμετοχής στον Φοιτητικό Διαγωνισμό EUNICoast «Waves of change»

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICoast (European University of Islands, Ports and Coastal Territories), με βασικό της μέλος το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανακοινώνει την επικείμενη έναρξη του 1ου Φοιτητικού Διαγωνισμού με τίτλο “Waves of Change” και προσκαλεί φοιτήτριες και φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

O διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του 1ου Φοιτητικού Φεστιβάλ EUNICoast, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Πανεπιστήμιο του Sassari, στην Ιταλία στο διάστημα 21–25 Σεπτεμβρίου 2026.

Σκοπός του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στη στρατηγική “Internationalisation@Home” της Συμμαχίας, που στοχεύει στην ενσωμάτωση διαπολιτισμικών και διεθνών διαστάσεων στις μαθησιακές διαδικασίες εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω δημιουργικών και συνεργατικών δράσεων των φοιτητών, καταργώντας την εξάρτηση από τη φυσική κινητικότητά τους στο εξωτερικό.

Ο διαγωνισμός επιδιώκει:

● Την ανάδειξη της θαλάσσιας, νησιωτικής και παράκτιας ταυτότητας ως κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

● Την ενίσχυση της πολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ των πανεπιστημίων-μελών της EUNICoast, μέσω δημιουργικής παραγωγής περιεχομένου.

● Την αποτύπωση και προβολή των πτυχών της ακαδημαϊκής ζωής των κοινοτήτων της EUNICoast.

● Τη δημιουργία ενός κοινού αρχείου οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα υποστηρίξει την θεσμική επικοινωνιακή πολιτική της Συμμαχίας.

● Την ενεργή συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας στις δράσεις διεθνοποίησης.

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές/ριες που είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Επιτρέπεται ατομική ή ομαδική συμμετοχή (έως 3 άτομα ανά ομάδα).

Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να αντλούν έμπνευση από την ταυτότητα της EUNICoast (European University of Islands, Ports and Coastal Territories), αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ πανεπιστημίου, τόπου, θάλασσας και κοινότητας. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν ένα θέμα από τα ακόλουθα:

«Ο τόπος ως χώρος μάθησης (The Territory as a Learning Space)» (εργασία πεδίου (fieldwork), υπαίθρια διδασκαλία, έρευνα),

«Πολιτισμικές συναντήσεις (Cultural Encounters)» (διαπολιτισμικές εμπειρίες και ανταλλαγές),

«Παρασκήνια (Behind the Scenes)» (καθημερινότητα φοιτητών και πανεπιστημίου),

«Παράκτια ταυτότητα (Coastal Identity)» (τοπία, λιμάνια, αρχιτεκτονική, κοινότητες),

«Σπίτι μακριά από το σπίτι (Home Away from Home)» (εμπειρίες ένταξης και φιλοξενίας).

Κάθε φοιτητής/ρια μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μία θεματικές (έως 1 έργο ανά κατηγορία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enimerosi-prosklisi-symmetochis-ston-foititiko-diagonismo-eunicoast-waves-of-change-sto-plaisio-tou-1ou-foititikou-festival-eunicoast/