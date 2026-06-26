ΠΕΔ: Επίσκεψη στα Καμίνια για την εφαρμογή μέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας

Επίσκεψη στην περιοχή των Καμινίων προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των παρεμβάσεων που αφορούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου, πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Στην περιοχή, από την παράδοση στην κυκλοφορία του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου έως και σήμερα, παρατηρείται σημαντική αύξηση της διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών έως την Κάτω Αχαΐα, γεγονός που έχει επιβαρύνει την κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων των οικισμών.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, έχουν ληφθεί αποφάσεις για την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως ο καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα κατά τη διέλευση των οχημάτων από τους οικισμούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ήδη οι πινακίδες με τα νεα όρια τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προμηθεύτηκε και εγκατέστησε συσκευές ελέγχου ταχύτητας (ραντάρ), ενώ η Τροχαία πρόκειται να εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ.

Παράλληλα, έχουν ήδη κατατεθεί προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο και την Τροχαία, αντίστοιχα αιτήματα για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την περιοχή, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση.

Σε ό,τι αφορά τις φθορές που έχουν προκληθεί στο παράπλευρο οδικό δίκτυο κατά την περίοδο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, επισημάνθηκε ότι τόσο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί με σχετικά έγγραφα προς το αρμόδιο Υπουργείο, περιγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα και ζητώντας την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Στη συνάντηση εργασίας που ακολουθήσε συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, ο Διοικητής της Τροχαίας Πατρών Χρήστος Ντεμίρης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμινίων Γιάννης Πανίτσας, ο ειδικός συνεργάτης ΠΔΕ Χρήστος Μητρογιώργος, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, των συναρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και κάτοικοι της περιοχής.