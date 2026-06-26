Διάκριση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Μία πρωτοποριακή συνεργασία ελληνικών ερευνητικών ομάδων υπήρξε στο Ευρωπαϊκό Σύγχροτρον (ESRF) για τη μελέτη αρχαίων αντικειμένων ηλικίας άνω των 3.500 ετών.

Για πρώτη (1η) φορά, ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συνεργάστηκαν με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στη μελέτη δύο σημαντικών αρχαίων αντικειμένων ηλικίας άνω των 3.500 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύγχροτρον (ESRF) στη Γαλλία, με τη χρήση προηγμένων τεχνικών ακτινοβολίας συγχρότρον, σε συνδυασμό με εργαστηριακές μετρήσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Στόχος ήταν η απάντηση κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με την αυθεντικότητα, την τεχνολογία κατασκευής, τη σύσταση των υλικών και την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων.

Στην προσπάθεια αυτή το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσωπήθηκε από την Καθηγήτρια Ειρήνη Μαργιωλάκη και την ερευνητική της ομάδα.

Επίσης, αναμένεται προβολή της έρευνας και από την ΕΡΤ3.

Σημασία της έρευνας

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και πολιτιστικών φορέων. Αναδεικνύει τη δυνατότητα των ελληνικών ερευνητικών ομάδων να αξιοποιούν τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό κείμενο του ESRF:

«Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η επιστημονική γνώση, η εμπειρία ελληνικών ερευνητικών ομάδων και η πρόσβαση σε προηγμένες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές συνδυάζονται για την παραγωγή γνώσης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης της ελληνικής κοινότητας χρηστών ακτινοβολίας συγχρότρον, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ισχυρού και συντονισμένου εθνικού αποτυπώματος στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο».

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diakrisi-tou-tmimatos-viologias-2/