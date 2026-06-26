Νέος ενοικιαστής στον χώρο δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας

Νέος ενοικιαστής από τη Γαία ΟΣΕ
Νέα σελίδα ανοίγει για τον εμβληματικό χώρο δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας: ο μεγάλος ισόγειος χώρος του πρώην καφέ «Σταθμός» νοικιάστηκε και ετοιμάζεται να υποδεχτεί νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το κτίριο, που ανήκει στον ΟΣΕ και εκμισθώθηκε μέσω της Γαία ΟΣΕ, θα διατηρήσει την ίδια χρήση με το παρελθόν -καφέ, μπαρ, εστιατόριο ή ζαχαροπλαστείο- χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο ενοικιαστή, όπως γραφει ο δημοσιογραφος Ανδρέας Βρής.
Υπενθυμίζεται ότι το καφέ «Σταθμός» έκλεισε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από 28 χρόνια λειτουργίας.
Πάτρα: Οικόπεδο-«ζούγκλα» στα Σύνορα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου- Έληξε η προθεσμία καθαρισμού- Καταγγελία κατοίκων στο thebest.gr- ΦΩΤΟ
Πάτρα: Ανέβηκε η πινακίδα του «Mercure» στο «Αστήρ»- Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του
Πάτρα: Ένας δρόμος, δύο όψεις στην 12ου Συντάγματος- Σύγχρονο πεζοδρόμιο από τη μία, εγκατάλειψη από την άλλη- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr