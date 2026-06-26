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Νέος ενοικιαστής στον χώρο δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας

Νέος ενοικιαστής στον χώρο δίπλα στον σι...

Νέος ενοικιαστής από τη Γαία ΟΣΕ

Νέα σελίδα ανοίγει για τον εμβληματικό χώρο δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας: ο μεγάλος ισόγειος χώρος του πρώην καφέ «Σταθμός» νοικιάστηκε και ετοιμάζεται να υποδεχτεί νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το κτίριο, που ανήκει στον ΟΣΕ και εκμισθώθηκε μέσω της Γαία ΟΣΕ, θα διατηρήσει την ίδια χρήση με το παρελθόν -καφέ, μπαρ, εστιατόριο ή ζαχαροπλαστείο- χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο ενοικιαστή, όπως γραφει ο δημοσιογραφος Ανδρέας Βρής.

Υπενθυμίζεται ότι το καφέ «Σταθμός» έκλεισε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από 28 χρόνια λειτουργίας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΟΣΕ Εστίαση
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