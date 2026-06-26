Πάτρα: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο International Conference on Tourism & Leisure Studies

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού και Αναψυχής (11th International Conference on Tourism & Leisure Studies), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2026 στην Πάτρα, με διοργανωτή το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Common Ground Research Networks.

Το συνέδριο συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του τουρισμού, φιλοξενώντας περισσότερους από 80 συνέδρους από 21 χώρες. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών παρουσιάστηκαν περισσότερες από 60 επιστημονικές εισηγήσεις, αναδεικνύοντας σύγχρονες προσεγγίσεις και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής.

Κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης ήταν το θέμα «Pathways to Resilience: Sustainable Practices in Tourism and Leisure» («Μονοπάτια Ανθεκτικότητας: Βιώσιμες Πρακτικές στον Τουρισμό και την Αναψυχή»), εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τον παγκόσμιο τουρισμό σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών. Οι εργασίες του συνεδρίου ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών, η ψηφιακή μετάβαση των τουριστικών υπηρεσιών, η ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις και την κλιματική αλλαγή, οι νέες μορφές τουρισμού και αναψυχής, καθώς και οι στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, ερευνητικά αποτελέσματα και καλές πρακτικές από διαφορετικά μέρη του κόσμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διεθνή διάλογο για το μέλλον του τουρισμού.

Ιδιαίτερη τιμή για το συνέδριο αποτέλεσε η παρουσία και οι εισηγήσεις των διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών, του Καθηγητή Dimitrios Buhalis από το Bournemouth University, του Άρη Ίκκου, Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, και της Καθηγήτριας Βίκυς Κατσώνη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονες προσεγγίσεις και προβληματισμούς για τις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, μεταξύ των οποίων η Tourism Case Study Day στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα σημαντικό παράδειγμα τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζει δημοσίως τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συνέδρους, τους ομιλητές, τα μέλη των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, καθώς και τους εθελοντές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται & στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πολύτιμη χορηγική της υποστήριξη, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή πραγματοποίηση του συνεδρίου και στην ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως τόπου φιλοξενίας σημαντικών διεθνών επιστημονικών διοργανώσεων.