Θερινή Συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στις 9 μμ., στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων (αρ. 42), μεταξύ Μαιζώνος & Ρ. Φεραίου, η χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιεί τη θερινή της συναυλία, και θα αποδώσει τετραφωνικά, γνωστά ελληνικά και ξένα ποπ μουσικά κομμάτια με συνοδεία ορχήστρας.

Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλες και όλους να παρευρεθούν και να απαλαύσουν τη συναυλία.

Στην αφίσα της συναυλίας που έχει τίτλο "Μουσικό Ταξίδι στην Pop", διακρίνουμε αστέρια της ποπ μουσικής σκηνής όπως ο Μάικλ Τζάκσον, οι Bee Gees, οι Abba, ο δικός μας Σάκης Ρουβάς και πολλοί άλλοι.

Διεύθυνση χορωδίας & ορχήστρας: Χρήστος Καμπέρος.