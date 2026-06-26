Θερινή Συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Μουσικό Ταξίδι στην Pop την Κυριακή 28.6.2026, στις 21:00 στην Τριών Ναυάρχων μεταξύ Μαιζώνος και Ρ. Φεραίου
Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στις 9 μμ., στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων (αρ. 42), μεταξύ Μαιζώνος & Ρ. Φεραίου, η χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιεί τη θερινή της συναυλία, και θα αποδώσει τετραφωνικά, γνωστά ελληνικά και ξένα ποπ μουσικά κομμάτια με συνοδεία ορχήστρας.
Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλες και όλους να παρευρεθούν και να απαλαύσουν τη συναυλία.
Στην αφίσα της συναυλίας που έχει τίτλο "Μουσικό Ταξίδι στην Pop", διακρίνουμε αστέρια της ποπ μουσικής σκηνής όπως ο Μάικλ Τζάκσον, οι Bee Gees, οι Abba, ο δικός μας Σάκης Ρουβάς και πολλοί άλλοι.
Διεύθυνση χορωδίας & ορχήστρας: Χρήστος Καμπέρος.
Δείτε όλο το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας - Αναλυτικά, παραστάσεις, προβολές και συναυλίες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας - Συμμετέχει και η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη
Αφιερωμένο στα 130 χρόνια του Οδοντωτού το φετινό «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» του Δήμου Καλαβρύτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr