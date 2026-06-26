Η Μπέλα Χαντίντ συγκλονίζει για τη μάχη της με τη νόσο Lyme: «Λαχάνιασα μόνο περπατώντας μέχρι την κουζίνα»

Η Μπέλα Χαντίντ έκανε στα social media μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τα προβλήματα που της δημιουργεί η νόσος του Lyme από την οποία πάσχει.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.06.2026) δύο stories στο Instagram περιγράφοντας τις αβάστακτες στιγμές που βιώνει στην καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την υποτροπή της νόσου. Η Μπέλα Χαντίντ είναι γνωστό πως δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της από το νοσοκομείο.

«Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή… Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι… Κοιμάμαι κάθε μέρα και μέσα στη μέρα. Έχω ακολουθήσει κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω επισκεφθεί. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Αν ξέρεις, ξέρεις. Τώρα έχω διαγνώσει μόνη μου τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι… καλό.

Και σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να μου πείτε να γράψω ημερολόγιο. Ναι, ήπια νερό. Και όχι, δεν πήγα βόλτα γιατί λαχάνιασα μόνο περπατώντας μέχρι την κουζίνα. Νομίζω πως δεν λειτουργεί ούτε ένα εγκεφαλικό μου κύτταρο και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους. Συγγνώμη αν σας είχα πει ποτέ, σε μια κακή μέρα, να κρατάτε ημερολόγιο. Το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη. Κατάφερα όμως να κάνω ένα μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσω. Οπότε, ξανά… αν ξέρεις, ξέρεις… Αυτό σήμερα μου φάνηκε πραγματικά ένα τεράστιο επίτευγμα. Ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο», έγραψε το διάσημο μοντέλο, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με δάκρυα στα μάτια.

Μερικές ώρες αργότερα, αφού έλαβε πολλά μηνύματα από τους followers της το μοντέλο έκανε και δεύτερη ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η καθημερινότητά της εδώ και 15 χρόνια.

«Γεια σας. Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Ξέρω ότι ακούγεται τρομακτικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μου και πλέον μπορώ να τη διαχειριστώ σε έναν βαθμό. Συγγνώμη αν τρόμαξα κάποιον.

Αυτή είναι η καθημερινότητά μου, κάθε μέρα, εδώ και 15 χρόνια. Απλώς ένιωσα ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος επειδή δεν μπορώ να κάνω πράγματα που το μυαλό μου μπορεί να σχεδιάσει, αλλά το σώμα μου αδυνατεί να πραγματοποιήσει.

Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα και ελπίζω, αν θέλει ο Θεός, η αυριανή να είναι καλύτερη. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ», έγραψε στο story της.

Η Μπέλα Χαντίντ είχε αποκαλύψει δημόσια το 2016 ότι πάσχει από τη νόσο Lyme, ενώ, όπως έχει εξηγήσει, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ήδη από το 2012. Παράλληλα, η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε μοιραστεί δημοσίως τον πόνο που νιώθει, βλέποντάς τη να «παλεύει σιωπηλά».