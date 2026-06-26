Φαίη Σκορδά-Buongiorno: «Ευχαριστώ που μας βάλατε σπίτι σας και κάναμε παρέα»

Αυλαία έριξε η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno στο MEGA, αφού σήμερα (26/6/2026) ήταν η τελευταία μέρα της εκπομπής με την παρουσιάστρια να λέει σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πανέμορφα αυτά 2 χρόνια.

Η Φαίη Σκορδά έκανε τον απολογισμό της χρονιάς της στο MEGA, αναγνωρίζοντας τη στήριξη του κοινού που την παρακολουθούσε καθημερινά, αλλά και των ανθρώπων που ήταν δίπλα της σε αυτό το ταξίδι.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, τον πρώτο όροφο που είναι και το κοντρόλ», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Εδώ σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείται παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμος. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η Φαίη Σκορδά είχε στο πλευρό της τον Ανδρέα Μικρούτσιο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άρη Καβατζίκη, τη Νάνσυ Νικολαΐδου και τον Ιάσωνα Τσόλη.