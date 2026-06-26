Σταμάτης Φασουλής: «Η αποδοχή από τον πατέρα μου ήρθε, αλλά ήταν αργά»

Ο Σταμάτης Φασουλής είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη την Κυριακή 28 Ιουνίου και κάνει μια διαδρομή γεμάτη αναμνήσεις, προσωπικές εξομολογήσεις και στάσεις στα μέρη που καθόρισαν τη ζωή και την πορεία του.

Ο Σταμάτης Φασουλής ανοίγει στη Νίκη Λυμπεράκη ένα κεφάλαιο βαθιά προσωπικό, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια, τις οικογενειακές σχέσεις και τη δύσκολη διαδρομή μέχρι να ακολουθήσει το όνειρό του. Περιγράφει έναν πατέρα που, λόγω της δουλειάς του -ήταν καπετάνιος – απουσίαζε διαρκώς από το σπίτι. Η οικογένεια διατηρούσε από το 1890 έναν μικρό στόλο από καΐκια για μεταφορές, τον οποίο είχε αφήσει ο παππούς στα παιδιά του, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να βρίσκεται συνεχώς σε ταξίδια και να μην προλάβει να χτίσει ουσιαστικό δεσμό με τα παιδιά του.

Αντίθετα, η μητέρα του ήταν εκείνη που τον πήγαινε κάθε εβδομάδα στο θέατρο. Μπορεί να ονειρευόταν πως ο γιος της θα γινόταν αρχιτέκτονας και να μην εξέφραζε ανοιχτά τη στήριξή της στις καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες, όμως, όπως παραδέχεται ο ίδιος, στάθηκε τελικά πιο υποστηρικτική απ’ όσο έδειχνε. Η στάση του πατέρα του, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Εκείνος επιθυμούσε να τον δει αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ακολουθώντας το παράδειγμα του θείου του, που ήταν Ναύαρχος. Απέναντι στην απόφαση του γιου του να ασχοληθεί με την υποκριτική κράτησε αποστάσεις, χωρίς όμως να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί του.

Όπως εξομολογείται ο Σταμάτης Φασουλής: «Τον καταλαβαίνω. Φαντάσου ένας καπετάνιος να πήγαινε στο καφενείο όπου ήταν κι άλλοι καπετανέοι και να του έλεγαν “ο γιος μου έγινε καπετάνιος, ο γιος μου έγινε μηχανικός” κι εκείνος να έλεγε “ο γιος μου έγινε θεατρίνος”, θα μαύριζε η καρδιά του».

Η πραγματική ανατροπή ήρθε όταν ο πατέρας του τον παρακολούθησε στις εξετάσεις του Εθνικού Θεάτρου, στη μεγάλη σκηνή του κτιρίου Τσίλλερ. Εκεί, η επιφυλακτικότητα μετατράπηκε σε αποδοχή. Από τότε, πήγαινε σχεδόν κάθε βράδυ, μαζί με τη σύζυγό του, να τον δει να παίζει. Για τον ίδιο τον Σταμάτη Φασουλή, ωστόσο, αυτή η αναγνώριση ήρθε όταν ήταν πλέον αργά, όπως αναφέρει.

Την ενθάρρυνση που δεν έλαβε ο ίδιος από τους γονείς του, την προσέφερε απλόχερα ο Σταμάτης Φασουλής σε πολλούς νέους ηθοποιούς που δεν την έλαβαν, αντίστοιχα, από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στο πρόσωπό του βρήκαν την αποδοχή και την πίστη που τους έλειψε, κάτι που θεωρεί μία από τις πιο ουσιαστικές πλευρές της πορείας του.