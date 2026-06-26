Στα «Παλαιά σφαγεία» αντί για «Αχαΐα Κλάους» η συναυλία για τα 40 χρόνια Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 21.30
Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη συναυλία για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, που θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 & ώρα 21.30, δεν θα πραγματοποιηθεί στην ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, όπως αρχικά είχε κανονιστεί, λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Η συναυλία για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Ωδείου Πατρών το οποίο στεγάζεται πλέον στο κάτω μέρος της πλ. Όλγας (Εθνικής Αντιστάσεως) στην γωνία Αράτου και Ρ. Φεραίου, μεταφέρεται στα «Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία» στην Ακτή Δυμαίων όπου και θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα.
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