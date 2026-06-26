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Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Έρχεται το «Patras Urban Youth Live»

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Έρχεται το «Pat...

Η Πάτρα την Πέμπτη 2/7 σε ρυθμούς hip hop και εναλλακτικής σκηνής - Η εκδήλωση αποκτά & βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φύσσα

Ένα μεγάλο μουσικό και κοινωνικό ραντεβού για τη νεολαία της πόλης έρχεται από τον Δήμο της Πάτρας και το Διεθνές Φεστιβάλ, με μια μοναδική urban συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ - με ελεύθερη είσοδο - την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στα Παλαιά Σφαγεία στην Ακτή Δυμαίων.

Το «Patras Urban Youth Live» φέρνει στη σκηνή μερικά από τα πιο δυνατά - αυθεντικά ονόματα της hip-hop και της εναλλακτικής σκηνής (Ταφ Λάθος, Tiny Jackal, Fundracar, The Noodles, Sigmataf, Sane), δίνοντας βήμα στη μουσική που μιλάει στην ψυχή, προβληματίζει, εμψυχώνει και ξεσηκώνει.

Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φύσσα, για να απευθύνει έναν συμβολικό χαιρετισμό, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής συνείδησης, που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της πόλης ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο.

Είσοδος δωρεάν για το κοινό.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Patras Urban Youth Live Παλαιά Σφαγεία Μάγδα Φύσσα
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Μουσική
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