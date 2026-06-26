Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Έρχεται το «Patras Urban Youth Live»

Ένα μεγάλο μουσικό και κοινωνικό ραντεβού για τη νεολαία της πόλης έρχεται από τον Δήμο της Πάτρας και το Διεθνές Φεστιβάλ, με μια μοναδική urban συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ - με ελεύθερη είσοδο - την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στα Παλαιά Σφαγεία στην Ακτή Δυμαίων.

Το «Patras Urban Youth Live» φέρνει στη σκηνή μερικά από τα πιο δυνατά - αυθεντικά ονόματα της hip-hop και της εναλλακτικής σκηνής (Ταφ Λάθος, Tiny Jackal, Fundracar, The Noodles, Sigmataf, Sane), δίνοντας βήμα στη μουσική που μιλάει στην ψυχή, προβληματίζει, εμψυχώνει και ξεσηκώνει.

Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φύσσα, για να απευθύνει έναν συμβολικό χαιρετισμό, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής συνείδησης, που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της πόλης ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο.

Είσοδος δωρεάν για το κοινό.