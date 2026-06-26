Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Έρχεται το «Patras Urban Youth Live»

Η Πάτρα την Πέμπτη 2/7 σε ρυθμούς hip hop και εναλλακτικής σκηνής - Η εκδήλωση αποκτά & βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φύσσα
Ένα μεγάλο μουσικό και κοινωνικό ραντεβού για τη νεολαία της πόλης έρχεται από τον Δήμο της Πάτρας και το Διεθνές Φεστιβάλ, με μια μοναδική urban συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ - με ελεύθερη είσοδο - την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στα Παλαιά Σφαγεία στην Ακτή Δυμαίων.
Το «Patras Urban Youth Live» φέρνει στη σκηνή μερικά από τα πιο δυνατά - αυθεντικά ονόματα της hip-hop και της εναλλακτικής σκηνής (Ταφ Λάθος, Tiny Jackal, Fundracar, The Noodles, Sigmataf, Sane), δίνοντας βήμα στη μουσική που μιλάει στην ψυχή, προβληματίζει, εμψυχώνει και ξεσηκώνει.
Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φύσσα, για να απευθύνει έναν συμβολικό χαιρετισμό, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής συνείδησης, που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της πόλης ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο.
Είσοδος δωρεάν για το κοινό.
Πανελλήνιες 2026: Οι Πατρινοί αριστούχοι που έφτασαν στην κορυφή – Μιλούν στο thebest.gr μετά τη δικαίωση των κόπων τους
Δείτε όλο το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας - Αναλυτικά, παραστάσεις, προβολές και συναυλίες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Οικόπεδο-«ζούγκλα» στα Σύνορα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου- Έληξε η προθεσμία καθαρισμού- Καταγγελία κατοίκων στο thebest.gr- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr